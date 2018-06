Kolumbijec vytváří sochy z popela mrtvých

"Co jste udělal s dušemi těch mrtvých," ptají se mě kněží z Kolumbie," vypráví 42 Kolumbijec Oscar D'Julian, povoláním zubní technik, jenž se usadil v Madridu v roce 1996. "Samozřejmě jsem četl bibli," pokračuje a ukazuje na knihu spočívající na okraji pracovního stolu, "ale nikde jsem tam neviděl žádný náznak zákazu pohřbu žehem, tím spíše sochaření z popela. Rád bych věděl, co si o tom myslí papež.""Nedokáži pochopit, proč jsou někteří lidé mým sochařením z popele mrtvých zděšeni," pokračuje a ukazuje některé své výtvory: malý Jacobo, který zemřel ve věku několika měsíců, dnes představuje andělíčka hrajícího na housle, či matka se synem představující Pietu (Matku boží s Kristem v náručí)."Moji zákazníci nemají předsudky, zejména když jde o jejich němého přítele," ujišťuje a ukazuje krabici na doutníky plnou drobných kostí. Malá lebka s velkými očními důlky, obratle o rozměru snubního prstenu, to jsou kosti psíka z Mexika, jež mu svěřila jedna Španělka.Po spálení váží popel malého psíka sotva deset dekagramů - zatímco popel dospělého člověka dva kilogramy. Oscar popel smísí s dalšími surovinami ve směs, jejíž složení si již dal patentovat. Směs znovu vypálí, a to za teploty přes 1300 stupňů Celsia. "To je velmi hygienické," usmívá se.Jen s malým podílem popela vytvořil například portrét staré ženy o rozměru velké kameje zasazené v bronzovém rámečku. Oscar pochází ze San Juanu de Pasto v kolumbijském departementu Nariňo. Ač je jediný "sochař mrtvých" na světě, atak se také chce dostat do Guinnessovy knihy rekordů, používá k tvorbě mnoha materiálů: od pálené hlíny po bronz přes sádru a silikon, ten pak pro zvláštní efekty ve filmu a v televizi.Ze všech těchto metod však nejvíce tíhne k "sochařství mrtvých". To jej nejvíce vzrušuje svým psychickým, sociálním, antropologickým a možná i mystickým rozměrem.Po neúspěšné dráze toreadora - z níž mu zůstalo dobré přátelství s kolumbijským matadorem Césarem Rincónem, rovněž žijícím ve Španělsku - si Oscar nejprve zvolil zubařinu, aby zhodnotil svůj sochařský talent."Sochařem mrtvých" se stal po nešťastné smrti svého předčasně narozeného dítěte v roce 1990. Tehdy dospěl k přesvědčení, že zemřelým může vzdát úctu v podobě sochy či podobné upomínky."Bohužel v Kolumbii je smrt všude kolem a nikdo nemá k mrtvým dost úcty, ale myšlenka soch z popela mrtvých se tam dole dost líbila," vysvětluje. Lituje, že Španělé zřejmě ještě mají k sochám z popele mrtvých trochu výhrady, ačkoli ceny jsou přístupné. Soška Jacoba například stojí včetně "citové hodnoty" vpřepočtu kolem 35.000 korun.