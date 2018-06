Kolowrat: Modrá krev vznikla následkem choroby

Akademický malíř Jiří Peca (vlevo) a hrabě Tomáš Kolowrat si mají vždy co říci.

Originální vysvětlení nabízí Tomáš Kolowrat - příslušník jednoho z nejstarších šlechtických rodů v Čechách. "Nedávno mi teklo opravdu hodně krve a bohužel musím konstatovat, že modrá nebyla. Když se podíváme na naše žíly, vypadají úplně stejně, jako u kohokoli jiného. Myslím ale, že pověry o údajné modré krvi, co koluje v žilách příslušníků šlechty, určitě vznikly na základě nějaké choroby. Třeba někdy dávno nějaký šlechtic onemocněl, následkem toho mu krev zmodrala a fáma byla na světě," řekl Kolowrat tiskové agentuře Korzo.Dědic hraběcího titulu se vůbec necítí jako výjimečná osoba. Jeho, pro mnohé evropské šlechtice netradiční, názory silně ovlivnila výchova jeho otce. "My jsme nikdy nepočítali s tím, že se z USA vrátíme domů. Otec byl navíc velký levičák. Už v roce dvacet dva zakázal používat náš titul. Když jej některý z jeho zaměstnanců oslovil pane hrabě, tak mu napařil pokutu a strhl mu ji nekompromisně z platu. Navíc - vyrostl jsem v Americe. Je velký rozdíl mezi šlechtici, kteří vyrostli v USA, a těmi, kteří mají kořeny v Rakousku, v Německu či ve Francii. Tam je feudalismus trošku i dnes. Amerika je ale skutečně demokratickou zemí. Pro lidi je tam šlechtický titul něco jako vtip a urozený původ tam nemá žádný význam," usmál se.Tomáš Kolowrat patří k týnecké větvi svého rodu. Jeho sídlem byl hrad Přimda u Rozvadova. Avšak myšlenka, že by měl v sídle svých předků bydlet, Kolowrata děsí."Nikdy v životě! V našem hradu byl domov důchodců a pronajali jsme jej za jednu korunu ročně. Potom ale Tachov dostal dotaci a postavil si domov nový. Mně hrad přenechali a vlastně teď nevím, co s ním mám dělat. Potřebuje totiž minimálně sto miliónů korun na opravu. Všechno se prostě musí předělat. Navíc já chci jen malý byt a žádné velké sídlo nepotřebuji," rozhodil rukama Tomáš Kolowrat.