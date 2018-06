Koloc se rozchází s Kubelkovou

Bouřlivá láska skončila stejně bouřlivým rozchodem, když Iva Kubelková přistihla před týdnem svého partnera během módní přehlídky v kabince, kde se převlékají manekýnky, v choulostivé situaci s jinou ženou. Nebylo to poprvé a společní přátelé nadějného páru předpovídali jejich rozchod, protože Koloc se tělesným radostem rozhodně nevyhýbá, zatímco Kubelková je prý spíše zdrženlivá.



"Neznamená to samozřejmě, že bychom žili jako bratr a sestra. Ale pokud si partneři vyhovují jen jako milenci a nemají si pak o čem popovídat, je to špatné. Partner musí být člověk, se kterým si máte co říct, se kterým můžete probrat své starosti," řekla Kubelková v rozhovoru pro Story ještě na konci letošního září.

Teď je - zdá se - všechno jinak. A Martin Koloc už možná má za Kubelkovou, expřítelkyni hokejisty Jaromíra Jágra, důstojnou náhradu. Jeho společnicí pro letošní Vánoce má být Lucie Výborná.



Vánoce Výborné a Koloce by se údajně měly odehrát na Seychelských ostrovech, kam pár odlétá už 21. prosince. Tam se zřejmě rozhodne, zda vztah Kubelkové a Koloce, s nímž si Iva vybudovala hnízdečko lásky v luxusním karavanu, kde tráví víkendy během závodů trucků, definitivně skončí.



Jak se podařilo zjistit těsně před vydáním této informace, Koloc prý Výbornou na Seychely skutečně pozval, první dáma Story však nabídku na exkluzivní dovolenou údajně odmítla.