KOLOBĚŽKOMÁNIE (MAXI)

Ježíšek to bude mít letos asi docela jednoduché.Spoustě dětí by stačilo, kdyby prostě přijel na (nejlépe skládací) koloběžce. Kdy se objevila první opravdová koloběžka, se nám přesně zjistit nepodařilo.Jisté je, že když psal Jan Werich pohádku o Královně Koloběžce, napsal: Zdenička vzala jedno kolečko od starého trakaře a druhé od nového, našla si prkénko, ne široké, ne úzké, ani dlouhé, ani krátké, a kolečka k němu přidělala. Na každý konec jedno. Pak k tomu připevnila rozeklanou větev coby řídítka, jednu nohu dala na prkénko, druhou se odstrkovala a rejdila s tím po dvorku. A říkala: Ani nejedu, ani neběžím, koloběžím! Ta lehká, skládací, ta super skvělá koloběžka ze slitiny hliníku se však objevila na světě teprve před dvěma lety a hitem se stala letos na jaře.Vynálezcem skládací koloběžky je Wim Ouboter, který ji vymyslel pro svoje děti. Dnes už ji prodávají snad v každém obchodě se sportovními potřebami (i s hračkami nebo s pracími prášky), nejlevnější stojí okolo 1 500 korun. I když to na první pohled není zcela zřejmé, má tato koloběžka kromě skládacích řídítek na teleskopické tyči také brzdu, která je vlastně blatníkem zadního kolečka. Složená koloběžka má rozměry 60 x 10 x 15 cm a váží necelá tři kila, takže s ní můžete klidně do autobusu nebo tramvaje. Možná vás bude zajímat, že u nás existuje Český svaz koloběhu, který vznikl už v roce 1993. Jsou v něm zastoupeni ti, kteří mají jízdu na koloběžce jako celoživotní program, zálibu i sport. Svaz pořádá pravidelně závody ve třech věkových kategoriích, junioři se počítají od 12 do 16 let. Kategorie podle koloběžek nejsou, takže neexistuje omezení velikosti kol nebo rámu. Je tedy klidně možné na své skládací mini ko loběžce docela vážně závodit!