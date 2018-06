Kollerovi šil oblek na míru Josef Klír

Klír na šaty spotřeboval neuvěřitelných sto dvacet metrů lehounké látky - organzy, kterou na suknici vrstvil ve stylu flamenkových šatů a jednotlivé volány prokládal pštrosím peřím (odhadní cena přibližně sto tisíc korun). Ve vlasech měla nevěsta žluté růže. Také ženichovi šil oblek na míru Josef Klír.

Ano si řekli na zámku v Dobříši a z reproduktorů jim k tomu zpívala Helena Vondráčková hit Lásko má, já stůňu. Poté se Kollerovi odebrali do zámecké zahrady, kde měli slavnostní přípitek.

Zatímco Hedvika vstupovala do manželství podruhé (poprvé měla za manžela fotbalistu Pavla Horvátha), pro Kollera byla svatba premiérou. „Byla jsem dojatá, ale jsem ráda, že už to mám za sebou,“ prohlásila nevěsta bezprostředně po obřadu. Přiznala, že na ni dolehla nervozita.

Zatímco Hedvika minulý týden stihla s kamarádkami zapít svobodu, Koller si rozlučku odpustil . „Žádná pařba neproběhla, ani nic nechystáme,“ potvrdil Kollerův kamarád Tomáš Rosický, který byl na svatbě v Dobříši také.

Po obřadu se všichni odebrali na slavnostní hostinu do Průhonic. „Hedušce by se tohle nelíbilo, asi by plakala, a tak ji hlídá moje maminka,“ vysvětlovala nevěsta nepřítomnost své dcery. Kollerovi v současné době budují dům v Troji a plánují si, že se do něj v průběhu příštího roku nastěhují.

A jak to vypadá s dalším dítětem? „To uvidíme, až jak to dopadne s fotbalem,“ řekla Hedvika, která se chystá sledovat mistrovství Evropy v Portugalsku. Kvůli němu také novomanželé oželeli svatební cestu.