Kollerova žena pózovala pro Playboy

"Byla příjemná. Ale když to dlouho trvalo, trošku remcala, že už jí to nebaví," vzpomíná s úsměvem Lenka Desatová z Playboye.

O styling snímků ve svůdném korzetu se postarala Gabriela Kleinová. "Fotograf Hedvice nalil sklenku vína. Stále ji jen otáčela v prstech a za celou dobu se vůbec nestačila napít," přiblížila Desatová pracovní atmosféru.

V Evině rouše jako playgirl by se však fotit nenechala, protože by to prý mohlo Honzovi uškodit, nechala se slyšet třicetiletá maminka dvouleté dcerky Hedviky.

Krásná Hedvika se narodila na Liberecku jako Kaňková. Vyučila se servírkou, pracovala v sázkové kanceláři Fortuna. Jeden z nejlepších fotbalových útočníků už je její druhý manžel.

Poprvé se vdávala také za špičkového fotbalistu Pavla Horvátha. S ním odjela do Belgie, kde se potkala s Kollerem. "Seznámili jsme se v Lokerenu u spoluhráče Martina Pěničky. Já jim hlídal pravidelně děti a Hedvika tam jezdila na návštěvu za Martinovou manželkou," uvedl před časem Koller, s nímž se budoucí manželka poprvé objevila na veřejnosti při vyhlášení Zlaté kopačky v Bruselu. Tehdy podle belgických bulvárních deníků "zavinil" její rozvod.

Dnes se Hedvika většinu času věnuje dceři Hedvice a domácnosti v Dortmundu, kde Jan Koller hraje za klub Borussie.