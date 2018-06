Manželky belgických fotbalistů trumfla nejlepší róbou Kollerová

Slavnostní galavečer belgické ligy proběhl minulý týden v Ostende. Pro tamní hráče, kteří se aktivně zapojují do výsledkových listin, je to příležitost nejen získat možné ocenění, ale zároveň vyvést do společnosti i svou drahou polovičku.

Doprovodnou kategorií je jako každoročně Zlatý střevíček, který se uděluje právě manželkám či modelkám, které zaujmou večerní róbou. K překvapení všech se letošní vítězkou stala právě Hedvika Kollerová, která se se svým 202 centimetrů vysokým mužem stala jednou z nejfotografovanějších žen.

"Tohle ocenění mě nesmírně potěšilo. Konkurence byla opravdu velká. Šaty jsem si pořídila u kamarádky v pražském salonu San Veritá a věřím, že bude mít velkou radost, až jí ten střevíček přivezu do Prahy," řekla iDNES.cz Kollerová, jejíž dlouhé růžovofialové šaty daly vyniknout i sexy tetování na Hedvičiných zádech.

Jan Koller je s Belgií spjatý od dob, kdy působil nejprve v Lokerenu a později Anderlechtu, kde v roce 2000 vyhrál trofej pro nejlepšího střelce belgické ligy.