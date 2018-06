Kollerová: Focení pro Playboy bylo ze známosti

Hedvika Kollerová se poprvé se vdávala taktéž za výborného fotbalistu Pavla Horvátha. S ním odjela do Belgie, kde se potkala s Kollerem. Dnes se Hedvika většinu času věnuje tříleté dceři Hedvice a velké novostavbě v pražské Troji.

* Jak se Jan stará o dceru

Od narození skvěle. I když jsem kojila, tak stačilo dceru nakrmit, svěřit ji Honzovi a mohla jsem jít na celý den ven. Hlídal i roční holčičku mé kamarádky - o obě děti se staral sám. A třeba koupání, to má na starosti vždycky jenom on.

* Kdy byl nejsmutnější

Když kopl v zápase proti Severnímu Irsku naštvaně do národního dresu. Pak se hodně styděl.

* Co by mohl dělat za práci

Bavilo by ho trénovat žáčky. Myslím, že na to brzy dojde a on to bude dělat dobře a rád. Už nebude mít zapotřebí chodit do práce kvůli penězům.

* Do jaké země se chci stěhovat

V Česku zatím zůstat nechci, protože se tady hraje přece jen horší fotbal než venku. Nejvíc bych chtěla tam, kde mám kamarády, třeba za Jankulovskými do Itálie. Byla bych ráda, aby v té zemi bylo hezké počasí, už kvůli dceři. V Německu pořád pršelo.

* Jak budu prožívat šampionát

Strašně se těším. Už jsem s mámou domluvila hlídání dcery a na každý zápas pojedu s bráchou a nejlepší kamarádkou autem. Myslím, že vyhrajeme. Už jsme se vsadili - když se staneme mistry, Honza mě vezme na Boru Boru.

* Jaká cédéčka mu kupuju

Desky mu nedávám. Těch má dost a kupuje si je sám. Honzovi udělám největší radost jídlem, třeba bábovkou. Když mu chci něco koupit, tak něco na sebe, protože on si vůbec nekupuje oblečení.

* Proč bydlíme v Troji

Je tu jako na vesnici, a přitom jsme v Praze. Chceme další děti a pro ně to tady je ideální.

* Jaké dostávám nabídky

Pracovní? Nikdy jsem nedělala modelku, to se o mně jen píše. Takové nabídky dostávám jen ze známosti. Třeba v Playboyi pracuje kamarádka, které jsem slíbila, že se nafotit nechám.

* Co říkal na Playboy Honza

Bez jeho souhlasu nedělám nic. A tohle byla jediná fotka, navíc oblečená, takže mu to nevadilo. I kdybych se svlékla, tak by mu to podle mě nevadilo - jen by ty fotky musel vidět dopředu. - více o Hedvice v Playboyi zde

Jan Koller

fotbalista, manžel Hedviky Kollerové

Třiatřicetiletý Dino sice od dětství fandil Bohemce, ale do velkého fotbalu naskočil ve Spartě. Tam upoutal hlavně svou výškou, ale brzy se z něj měl stát kanonýr. Levně přestoupil do belgického Lokerenu, poté do Anderlechtu Brusel a nakonec do německé Borussie Dortmund, s níž se rozloučil před pár týdny. V reprezentaci dal rekordních čtyřicet branek a zatím neví, kde bude hrát po mistrovství světa.

* Co bylo hezkého na půlroku bez fotbalu

Nic. Byl jsem zraněný, ale rodiny jsem si neužil. Čtyři měsíce jsem byl v rehabilitačním centru a domů jezdil jenom na víkendy. Takže jsem si nanejvýš procvičil vůli - možná jsem teď díky tomu ztracenému půlroku odolnější.

* Nejlepší přítel v reprezentaci

Kamarádů je víc, ale s Tomášem Rosickým se vídáme neustále a rozumíme si. Oba jsme soutěživí - hrajeme rádi karty a já jen nevím, koho k nim ještě v nároďáku zlákáme. Ale my si vždycky něco najdeme. Jdeme se třeba trefovat na golfovou jamku, i když to neumíme, a sázíme se. O cokoli.

* Jak mi jdou cizí jazyky

Budu se teď stěhovat, takže mě nějaká řeč nemine. A bude to největší překážka přestupu, protože alespoň základy, fotbalovou terminologii, se naučit musím. Mně moc jazyky nejdou - německy jsem začal slušně mluvit až po čtyřech letech. Nikdy jsem se moc neučil, neměl jsem vůli. Jít za učitelem, když jsem unavený po tréninku? To mě nebavilo.

* Co si beru do Německa

No, na mistrovství světa bych si měl vzít kopačky. A pro volný čas knížku, cédéčka a notebook, abych se podíval na internet a pustil si nějaký film.

* Kdo má nejlepší fanoušky

Jednoznačně Dortmund. Chodí tam osmdesát tisíc diváků, a když se nedařilo, tak nás jich podporovalo ještě víc. Což bylo fantastické, protože tu atmosféru na hřišti dost vnímám. A fotbal pak hned líp vypadá.

* Kam pojedeme na dovolenou

To musíme vyřešit narychlo, protože nevím, kdy z mistrovství vypadneme. Loni se mi hodně líbilo na Kubě, tam bych se chtěl za pár let vrátit. Nejsem moc dovolenkový typ, ale byli jsme třeba na krokodýlí farmě, na tabákových plantážích... To mě bavilo.

* Co ví dcera o mé práci

Když je v televizi fotbal, tak hned říká: Tatínek! Jsou jí tři a sport si se mnou spojuje.

* Kolik milostných dopisů dostávám

Teď už žádné. Chodily v době, kdy jsem byl ještě sám - holky mi psaly, že se chtějí seznámit. Jenže už to je osm let zpátky. Dnes vědí, že jsem zadaný, a chtějí nanejvýš autogram.