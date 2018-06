Koller, Jandová, Mareš: Inspirujte se jejich dárky

David Koller

"Mám pár volných dní, tak jsem to chtěl využít a zkusit tu najít něco, co u nás nemají," řekl Koller. "Třeba v té záplavě toho čínského zboží bude něco jiného než u nás," dodal s úsměvem. Kupování dárků těsně před svátky je podle něj riziko, protože ve shonu pod tlakem reklamy může člověk přinést domů i to, co nechtěl. Koller měl zájem například o hvězdářský dalekohled, pohádkové knížky a DVD.

Marta Jandová

Práce zavedla do Bratislavy moderátora Leoše Mareše a zpěvačku Martu Jandovou. Na nákupy využili volné chvilky mezi natáčením pěvecké soutěže. "Mám odsud pár vánočních dárků a jsem hrozně ráda, protože jsem to v Praze absolutně nestíhala," řekla Jandová. Podobně jako Koller i dcera lídra kapely Olympic hledala něco originálního; před běžnými dary totiž upřednostňuje jedinečné výrobky. "Raději dám něco, co někdo vyrobil, nějaký kousek, který nemá obdobu," řekla zpěvačka, která po zajímavých dárcích pátrala i v krámcích v historickém centru Bratislavy.

Leoš Mareš

Mareš zase prohledával hračkářství, aby mohl překvapit své syny. "Už to znám nazpaměť, všechny ty mašinky a autíčka jsou velmi podobné. Tady jsem viděl i něco jiného, což jsem samozřejmě ocenil," poznamenal. Populárního moderátora by nejvíc potěšilo, kdyby pod stromečkem našel lístky do Divadla Járy Cimrmana, jehož představení jsou beznadějně vyprodána. "Vždy to rozhlásím v nějakém rozhovoru, říkám to i v rádiu a všichni mi koupí DVD a nikdo mi nesežene lístky," postěžoval si.

Koller si na Vánoce přeje hlavně klid, prý i od jídla. V Bratislavě však neodolal vánočním trhům se specialitami, jako jsou lokše a kapustnica.

Jandová sice plánuje "papučové" Vánoce, trochu jí je ale naruší turné s její německou kapelou Die Happy.