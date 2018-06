Kolja po dvaceti letech: je z něj obchodník s hodinkami

Je to přesně dvacet let, co zazářil jako malý Kolja. Pořád ho poznáte podle očí, ale dávno dospěl v muže a zjistil, že jistější živobytí než film skýtá moskevský byznys. Rozhovor s Andrejem Chalimonem přináší čtvrteční Magazín DNES.