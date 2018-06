Kolik žen prošlo životem Karla Gotta?

Na kterou z vás vzpomínám teď víc? Na kterou z vás, netroufám si říct. Ona by to vážně byla troufalost. V životě Karla Gotta se mihly či na nějakou dobu usadily desítky žen a jen zapamatovat si jejich jména by dalo zabrat. Ostatně on sám zpívá: "Nemám právě paměť na jména, tak jí říkám lásko má."

Gottovi samému nikdy nevadilo o milenkách mluvit. V knize Jak to vidí Gott, jejímž je spoluautorem, dokonce popisuje, jak mu jistá Japonka prodlužovala okamžiky rozkoše... Svěřuje se s tím, že se poprvé zamiloval ve čtrnácti a že to další poprvé přišlo v devatenácti s barovou zpěvačkou o dvanáct let starší. "Ženy byly pro Karla inspirací a smyslem života. Bez nich by neměl komu zpívat a bez zpěvu by živořil," tvrdí jeho dlouholetý spolupracovník, skladatel Ladislav Štaidl.

A bylo jich opravdu mnoho. Kakaová. Ani černá, ani blondýna. Trochu dítě, trochu mondéna. Některé s ním směly posnídat a další musely jet ještě v noci domů taxíkem. Některé byly mladé a jiné ještě mladší. Některé hned nad ránem zapomněly, jiné vzpomínají dodnes. Ale ať byly jakékoliv, Gott zpíval "zmírám láskou" stejně jako "pročpak ta láska bláznivá, proč se mi léta vyhýbá". A také říkal: "Ke každé přistupuji s tím, že ji možná vidím naposled."

Jeho soukromí není zrovna tajné. Některé dámy byly po vztahu natolik plné zážitků, že si je zkrátka nemohly nechat pro sebe. A tak třeba Marika Sörösová po rozchodu vydala knížku Tři roky s idolem a pak ještě jednu - Rok bez idolu. Běžný člověk si tak klidně může přečíst, jak Gott přišel do kuchyně, když jeho milá klepala řízky, a... ale dost.

On sám nemá příliš rád, když o něm přítelkyně vyprávějí. A ty, co se nechtějí předvádět, to respektují. "Nezlobte se, ale nepřál si, abych o něm mluvila," odpoví do telefonu jedna z jeho prvních lásek Antonie Zacpalová. "Rozhovory o Karlovi nedávám," reaguje ta současná, Ivana Macháčková.



Nejsem narcis, ale...



Některé ženy byly s Gottem pět hodin, jiné pět týdnů, ale žádná déle než pět let. Stačilo, když jen mezi řádky padlo slůvko "svatba" nebo "dítě", a většinou velmi rychle padlo i "sbohem". Považte, Gott a svatba! To je téma jako hrom! Už čtyřicet let se část národa baví tím, kdy se zpěvák ožení a jestli vůbec. Tuhle si určitě vezme.

Ale co blázníte? Vždyť umělec musí být zamilovaný! A aby byl zamilovaný, musí být svobodný. Kdybychom žili v Anglii, sázkové kanceláře by dávno vypsaly kurzy. A Gott-samotář by byl velkým favoritem. Sázelo by se přibližně se stejným kurzem, jako že na zemi přistanou Marťani. Jenže pozor, Gott už vlastně před oltářem jednou stál. Z recese. Jeho svatba je takovým trhákem, že ho "za trest" oženili v silvestrovské estrádě Novy.

Ale zkusme to znovu vážně. Karle, jak je to s vámi doopravdy? "Nejsem narcis ani cílevědomý kariérista, ale stále mám určitou odpovědnost vůči svým příznivcům, kteří si mě zvolili. Jsou to moji voliči, nemohu je zklamat." Zklamat tím, že se ožení. "Nejedná žena v mém životě projevila po čase přání stát se matkou mého dítěte a v tom byl problém. Zalekl jsem se závazku a došlo k pozvolnému rozchodu. To abychom byli ušetřeni výčitek, nočních telefonátů a bezesných nocí."

Pozvolných rozchodů bylo stejně jako známostí. Hodně. Ale slíbili jsme pokus o jmenovitý seznam, tak se do něj pusťme. Ženy v Gottově životě spadají do několika skupin. Zaprvé to jsou vážné známosti, počítejme čtyři. Mezi ně nikdy nepatřily matky jeho dcer, připočtěme dvě. No a pak vezměme románky, ani dlouhé, ani krátké. Ty by měly být čtyři.

Už tím je Gott v počtu partnerek "nadprůměrem". Závidíte, pánové? A čím myslíte, že je zaujal? "Karel je muž o kterém ženy sní, ten z prvorepublikových filmů, typ Oldřicha Nového," popisuje Jitka Zelenková, která s ním čtrnáct let zpívala. "Má dobré vychování, zkrátka džentlemen. Nezvýší hlas a nikdy jsem od něj neslyšela sprosté slovo."



Nikdy s ním nebyla nuda



Milý umí být nejen na své vyvolené, ale i na pěvecké partnerky. I o tom by vám nejedná dovedla vyprávět. "Nikdy nezapomněl, když jsem měla narozeniny. Jeho dárek - ať to byl šperk, hodinky nebo pásek ke kalhotům - měl vždycky nápad. Bylo vidět, že nad ním hodně přemýšlel," vzpomíná Zelenková. Ona sama se s Gottem zná desítky let, ale teprve před třemi lety si začali tykat. "Dodnes z něj mám respekt."

S přibývajícím věkem mu ctitelek neubylo. Ba naopak: jeho generace s tím stárne a nové fanynky přibývají. "Od prvního dne, kdy začal zpívat, přitahuje všechny kategorie žen. Od těch, které ho chtěly ochraňovat, až po ty, co ho chtěly sníst jako kudlanky," říká skladatel Ladislav Štaidl. Když Gott přijel na koncert a dámy se po něm sápaly, uměl si to vždy pořádně užít. Podle kolegů rázem pookřál a dokázal by se podepisovat třeba čtyři hodiny. "Nikdy se nechlubil, s kým zrovna chodí, ale vždycky jsme to věděli. Tajnůstkář taky nebyl," dodává Štaidl.

A jak se tak slavný muž se ženami seznamuje? I když by mohl, nikdy neseděl doma nad kupou dopisů a netřídil je podle přiložených fotografií. Ta ne, ta postupuje do užšího výběru a téhle zavolám radši hned. Třeba s Evelynou Steimarovou se potkal v tramvaji, k Martině Zbořilové si přisedl na pohovku při večírku (tedy přesněji si přisedl mezi ni a její sestru Simonu), Ilonu Hermovou okouzlil při návštěvě cestovní kanceláře a Mariku Sörösovou si vybral v davu fanynek po koncertu v Berlíně.

"K ženám umí být velmi galantní a pozorný." To jediné byla ochotná říct Antonie Zacpalová. "Občas kupuje dárky, je velmi vtipný, šaramantní, zkratky dobrý společník. Trávit s ním čas bylo velmi příjemné, nikdy nebyla nuda." Gott mluví o svých známostech podobně: "Žádná nebyla nebezpečná a k velkým žárlivým scénám nedocházelo. Byly to příjemné a přizpůsobivé dívky, které přistoupily na můj životní styl."



Žárlit nemá cenu



Přistoupily na jeho způsob života... Ale co to znamená? Dejme těm dámám pět rad.



1. Buďte mladá

2. Nežárlete

3. Starejte se o něj

4. Nemluvte o svatbě

5. Slibte mu syna



K bodu prvnímu: Gottovi je čtyřiašedesát, to už víme. Pak ale skočme o generaci dál. Jitce Svobodové, Martině Zbořilové ani Ivetě Kolářové ještě nebylo čtyřicet, Manuele Pechové je jedenatřicet, Marice Sörösové osmadvacet a Ivana Macháčková je ještě o rok mladší. Jinými slovy: on stárne, jeho přítelkyně ne.

K bodu druhému: Martina věděla o Jitce, Jitka o Ivetě, Marika o Tataně. Proto je i těžké spočítat, kolik let s kterou byl. Například s Martinou Zbořilovou, dnes Formanovou, se seznámil už v roce 1984. Ráno po večírku ji vyprovodil, scházeli se, ale ona věděla, že je až druhá v pořadí.

"Zvykla jsem si žít s vědomím Karlovy bigamie a posléze mě ani nepřekvapilo, že svůj volný čas nedělí jen mezi nás dvě," popisuje Martina ve své knize Sběratelka voňavého prádla. "V okruhu svých kolegyň modelek jsem narazila na další Karlovy záskoky a časem jsem uvykla i skutečnosti, že se vyspal s nejednou z mých kamarádek. Upřímně řečeno, zpětně se divím, že vůbec stačil koncertovat a natáčet desky."

Podobný příběh zažila, i Marika Sörösová. Na velkolepé oslavě Gottových šedesátin poslušně seděla po jeho boku, i když už fakticky nebyli spolu a po druhém boku seděla černovláska Taťána Smutná. "To byla rána pod pás," vzpomíná Sörösová, která pak od Gotta dostala vilu, je vdaná a má syna.

K bodu třetímu: nejlepší pečovatelkou se zatím zdá zpěvákova současná láska Ivana Macháčková, původně zdravotní sestřička a dnes produkční společnosti Cleopatra musical. "Až přijdou chvíle, kdy budu potřebovat radu, pomoc i trochu péče, pak se ženy přede mnou vybarví," napsal před lety zpěvák.

S Gottem je Macháčková už tři roky a možná právě ona... ale nepředbíhejme. "Velmi se k němu hodí," tvrdí jeho kolegyně zpěvačka Helena Vondráčková. "Chrání ho přede všemi, kteří se jí nelíbí. Má na to čich. Je to silné souznění duší."

K bodu čtvrtému: ten už jsme probrali, ale přece jen si ještě půjčme pár Gottových slov. "Dlouhodobá partnerství mají tu nevýhodu, že přijde den a hodina, kdy slyším: Já bych ti chtěla dneska něco říct. Jsme spolu už dlouho... Mně léta jdou... Biologické hodiny tikají..."

A jak to tedy udělat, dámy? "V mém manželství by muselo dojít k nějaké dohodě, že odsud až potud je to naše společná věc, a ona by nesměla tuto hranici překročit." To se také píše v jeho knize.

K bodu pátému: možná si vzpomínáte na rok 1982. V Mladém světě se tehdy objevila fotografie Gotta s dcerou Dominikou a byl z toho poprask. Časopis byl hned rozebrán. Devět let ji tajil... Druhá dcera se také nenarodila z vážné známosti. Lucie nosí dodnes jméno Kolářová a matka ji porodila před šestnácti lety během Gottova vztahu s Jitkou Svobodovou.

Kolikrát už zpěvák prohlásil, že nechce skončit jako vojvoda Krok se třemi dcerami. Když už jsme v tom dějepisu, radši by vychoval Karla IV. Stejně se totiž jmenoval otec i dědeček. Pokud se jednou malý Gott opravdu narodí a bude po otci, dívky znovu nebudou mít klid. Počet ctitelek bude znovu... velký.



Osudové ženy Karla Gotta

Pokus o úplný seznam osudových žen Karla Gotta (co v té době zpíval)



1. Kdy k němu patřila:

2. Co v té době zpíval:



Evelyna Steimarová

1. 1962

první známost nastupující hvězdy



2. Úterý

"V úterý, v úterý třetího září, by mělo být jako svátek psáno vždycky červeně, v úterý, v úterý třetího září, to jen ten den v kalendáři, kdy jsem totiž představen byl Heleně."



Antonie Zacpalová

1. 1969, 1972

matka jeho první dcery



2. Lady Carneval

"A s ní vchází do mě břich nepoznán, tančí v bílých kamaších, je můj pán, život já bych za něj dal, ó má Lady Carneval, mám tě rád, mám tě rád."



Jitka Svobodová

1. 1984-1989

první delší známost



2. Hrátky s láskou

"Na hrátky s láskou si mužem brát, na ráj všech rájů, na mám tě rád, na útěk krásný, co nás dva zmát a zdá se stálý."



Iveta Kolářová

1. 1986

matka jeho druhé dcery



2. Pábitelé

"Pojď, půjdem spolu hledat démanty, z těch vzácných čistých lidských vět, pojď, slétnem spolu na zem číst příběhy, Udí krásných, milujících svět."



Martina Zbořilová

1. 1989-1994

nynější manželka Miloše Formana



2. Když muž se ženou snídá

"Zas úsvit světem hnul, nehybný je jen pro nás, je čtvrt anebo půl, chci hodiny zmást, snad zdáš se mi, zdáš."



Manuela Pechová

1. 1994

exotická, ale krátká známost



2. Kakaová

"Bláznivej nápad, račte chápat, snad budí výsměch, že hraje v mých snech kakaová."



Ilona Hermová

1. 1996-1997

když se seznámili, bylo jí skoro 40 let



2. Co sudičky přály nám

" Co sudičky přály nám, kdo to ví, to nám ani ďábel sám nepoví, snad má to tak být, vždyť život je krásný tím, co nového nám přichystá."



Marika Sörösová

1. 1997-1999

mediálně nejznámější



2. Zas budeš krásná

"Až slunce bude stát na střechách, až vítr tuhle noc rozcuchá, až ptákům křídla den roztleská, den roztleská, zas budeš krásná, zas budeš krásná."



Taťána Smutná

1. 1999

vystřídala Mariku, ale ta o tom zprvu nevěděla...



2. Co jsi jen zač

"Když vcházíš s tmou, tak mi zastavíš čas, lednový chlad, též dubnový pláč, proč mám tě rád, co jsi jen zač."



Ivana Macháčková

1. 2000 -

současná... a poslední?



2. Jestli tě budu mít rád

"Má švih, má šarm, no a já ji mám. Máme se rádi už víc než rok a nechybí nám teď nic."



Další ženy v životě Karla Gotta

Dominika Gottowá, dcera

Je jí třicet a žije s rockovým muzikantem ve Finsku. Její matkou je Antonie Zacpalová.



Lucie Kolářová, dcera

Občas za něj přebírá ceny v soutěžích. Je jí šestnáct a její matkou je Iveta Kolářová.



Jaromíra Jandová, hospodyně

V Gottově vile na Bertramce pracuje už třicet let. Zpěvák jí letos daroval dovolenou na Mallorce.



Pěvecké partnerky Karla Gotta

Marcela Holanová (Čau, lásko)

Dara Rolins (Zvonky štěstí)

Lucie Bílá (Co sudičky přály nám)

Helena Vondráčková (Song hrál nám ten ďábel saxofon)

Hana Hegerová (Já nemám ráda muže)

Eva Pilařova (Dotýkat se hvězd)

Eva Urbanová (Svátek svátků)



Co řekl Karel Gott o ženách

Mě u žen přitahuje upřímnost, otevřenost, a když za jejich chováním necítím vychytralost. Nemusí to být žádné krasavice.



Dokud jsem nezpíval, měl jsem nouzi o kontakty s dívkami. A to jsem nebyl ošklivý. Je jednoduché najít si ženu v době slávy.



Žena je daleko tvrdší než muž. Má větší odvahu a víc snáší bolest. Ve vztahu muž a žena je citlivější muž.



Čím víc budu stárnout a budu se stávat spíš legendou než aktuálním hitmakerem, tím se mi bude žena hledat hůře.



Představuju si partnerku, která vychutnává dobrý film, divadelní představení, koncert a sama dokáže připravit krásný večer.



Co řekly ženy o Karlu Gottovi

Karel byl přitažlivý a zajímavý. Vždycky elegantně oblečený a téměř neznatelně voněl kořeněnými parfémy.

Martina Zbořilová



Vymlouval se do telefonu, že ho bolí v krku. A pak jsem zjistila, že mu od bolesti pomáhala oční lékařka.

Marika Sörösová



Karel byl v každém ohledu nejméně dvě třídy nad všemi muži.

Martina Zbořilová



Cítila jsem se pokořena jeho neupřímností, ale dokázala jsem mu odpustit. Jako přítele ho nechci ztratit.

Marika Sörösová



Nechci být jen jeho doprovod a nechci se nechat živit. Málokdo ví, že jsem vždy měla a stále mám své zaměstnání.

Ivana Macháčková