Kolik si zpěváci ze SuperStar vydělávají? A kolik za ně zaplatíte vy?

Ze všech dosavadních finalistů se prosadila pouze Aneta Langerová, které se trochu blíží snad jen Sámer Issa, Petr Bende a v muzikálech Tomáš Savka. Ostatní bojují o přežití. Vzpomeňme na Gábu Al Dhábbu. A víte co? Vzpomeňme na ni třeba v restauraci U Buldoka na pražském Smíchově.



Gába byla nejlepší zpěvačka druhé série, sympatická tmavovláska, naděje. Jak tak vzpomínáme a děkujeme za drink, slečna číšnice je nám nějaká povědomá. Sympatická tmavovláska.



"Jo," přikyvuje, "dělám v hospodě. Rozhodla jsem se hrát muziku, která mě baví, i za cenu toho, že na ní nebudu finančně závislá. Na nájem a na telefon si vždycky vydělám i takhle."

Gába se neflákala. Loni vydala slušnou desku, ale kariéra se nerozjížděla. Už už chtěla se zpíváním skončit: "Ještě na podzim jsme jezdili hrozné akce, cesta trvala čtyři hodiny a pak jsme hráli dvě písničky. Navíc na nás skoro nikdo nepřišel."

Udělala chybu - příliš dlouho zůstávala pod agenturou, která by ji nejraději posílala samotnou, bez kapely, na slavnostní otevírání nákupních center. Ji. Rockerku, která se obklopila skvělými muzikanty. Před pár týdny konečně změnila stáj a noví manažeři jí už zajišťují účast na letních festivalech. To je naděje.

Proč je nikdo nechce

Většina finalistů SuperStar se po pár týdnech propila šampusem do kocoviny. "Je po nich čím dál menší poptávka," konstatuje nemilosrdně hudební manažer Janis Sidovský. Přitom po první sérii s Anetou Langerovou se zdálo, že se úplně mění špička české pop-music.

"Jenomže teď se posluchači vracejí k zavedeným jistotám, klidně i k o několik generací starším zpěvákům," tvrdí Sidovský.

"Aneta sice vyhrává Slavíky a Anděly, ale Lucie Bílá si pořád může říct za koncert dvakrát tolik. Má víc hitů, je legenda, může zpívat celý večer a navíc je i šoumenka." Sidovského slova potvrzuje další manažer - Jan Musil, který zastupoval finalisty první a druhé série. "Na začátku je všichni chtěli tolik, že si žádný z klientů nestěžoval. Stačilo, že zazpívali třeba jen jednu písničku. Ale když jsme ty zpěváky nabízeli po roce, nikdo je nechtěl.

Třetina ze všech finalistů si dnes nemůže říct o víc než deset tisíc za jeden večer. A jak tvrdí znalci z branže, mnozí by šli i za pět. Pořadatelé večírků by jejich angažováním mohli ušetřit, řeknete si, ale to se nevyplatí. Radši si připlatí a blýsknou se před obchodními partnery.

"Gottem, Vondráčkovou, Rottrovou nebo Zagorovou nic nezkazíte. U zpěváků ze SuperStar je výsledek nejistý. Mají vůbec dost písniček? Budou umět i něco říct do mikrofonu?"



Pár měsíců praxe taky ukázalo, že starší zpěváci daleko víc ctí řemeslo. Neopovrhují setkáním s lidmi, nevadí jim dávat podpisy. Nevymýšlejí si, vědí, co chtějí, líp se s nimi pracuje. A když firma přece jen bude chtít ušetřit?



"Dejme tomu, že má na umělce rozpočet třicet tisíc korun," popisuje Sidovský. "Radši si objedná Ivetu Bartošovou, jejíž písničky jsou alespoň známé."



Nevyzpytatelná Aneta

Máme-li být optimističtější, nezbude, než se zaměřit na Anetu Langerovou a Sámera Issu. Aneta je netypický a nevyzpytatelný zjev. Už rok téměř nekoncertuje a soustřeďuje se pouze na desku, která vyjde na jaře.



Langerovi jsou idealisté: "Že nejsou koncerty, to finančně cítíme," říká Nikola, "ale chceme mít dost času, ať je nová deska dobrá. Aneta si bude dělat hudbu, jak chce, a to i za cenu toho, že se jednou dostaneme na nulu."

Kdyby teď přijímala nabídky na večírky a na reklamy, koupí si do roka vilu. "Ale zatím nechceme," říká její bratr. "Hlavně jde o to, aby ji hudba bavila..."

To Sámer Issa je pragmatičtější a většinu nabídek přijme. Když ho firma chce, zaplatí obvykle okolo padesáti tisíc. "A já to beru, pro mě je to práce. Když zpívám v klubu, tak dostanu míň, ale tam mě to zase baví."

Kolik jich přežije

Popřejme tedy finalistům třetí řady hodně síly. Zbyněk Drda se už chystá na svůj první maturitní ples ("Že bych tam zpíval za padesát tisíc? Ne, to určitě za míň!"), o všechny ostatní se až do března stará manažer Oskar Hahn.



"Kolik finalistů se podle mě bude živit dlouhodobě zpěvem? Někteří lépe, někteří hůře, ale skoro všichni, když budou pracovití." Dodejme - a když taky budou poslouchat, držet krok a vymetat i hloupé akce.



Oskar Hahn žil dlouho ve Spojených státech a myslí si, že například vystoupení zpěváků ve zmíněných nákupních centrech je světový trend.



"V Americe umělci účinkovali u téhož a nemyslím, že by jim to mohlo uškodit." Odborníci na showbyznys se shodují, že zájem o finalisty ze druhé série byl o devadesát procent menší než o ty z první. A třetí ročník, ten bude mít situaci ještě těžší.