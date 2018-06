Kolik dáte za noc s Laetitií Castaovou?

Podle ankety pařížského deníku Le Parisien by každý desátý muž sáhl bez váhání na své úspory, jen aby mohl jednu noc strávit se supermodelkou Laetitií Castaovou! Za sex s ní by obětovali od jednoho do sto tisíc euro.

V porovnaní s muži jsou Francouzky přece jen zdrženlivější. Pouhých pět procent z nich by si dokázalo za noc se slavným prominentem zaplatit. A kdo by byl jejich favoritem? Modrooký blonďák Brad Pitt.



Peníze za sex nejsou koneckonců ve Francii tabu. Šestadevadesát procent Francouzů si myslí, že peníze pomáhají svůdníkům k úspěchu. Ovšem jenom 39 procent z nich má však na mysli pozvání na kávu na první schůzce...



Nejvíc Francouzů spoléhá při svádění na pozvání do restaurací a na společné víkendové výlety. Naprosto mimo jsou údajně typické americké způsoby svádění: hodnotné dary a šperky obzvlášť. Zatímco v Americe málokoho oslníte bez drahého daru, ve Francii se pro takové řešení rozhodne jen každý dvacátý Francouz.