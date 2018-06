Sexy Kolenyak soutěž krásy nevyhrál, ale má nejlepší tělo

"Děkuji Vám všem za podporu pro Mr. Universe, vážím si toho! Výsledek - postup do Top 12 a vítězství Best Body Universe. Nechtěl bych to prosím více rozebírat a řešit spekulace, takhle to je. Mě těší, že na soutěži byly uděleny pouze dvě šerpy a jednu z toho vezu já do ČR," napsal Kolenyak na své facebookové stránce.

Organizátoři pro soutěžící připravili bohatý program. Kromě módních přehlídek a after party natáčeli show pro Latinskou Ameriku, byli v podmořském světě, fotili a prezentovali se médiím. Mezi finalisty prý žádné neshody nebyly.

"Parta kluků je výborná ani se to nedá vnímat jako soutěž, spíš mi to připadá jako nějaký fotbalový soustředění a lidi mě tu celkově mají rádi a jsou obecně přátelští," prozradil Kolenyak ještě během soutěže.

Titul získal i přesto, že se v Dominikánské republice přejídal tučným a sladkým jídlem a neměl moc času na přípravu. Před vyhlašovaním Best Body Universe musel vynechat program a ležel v posteli s horečkou. Nakonec se mu podařilo zabodovat. Svou účast v soutěži bral s nadhledem.

"Já si to tam jedu užít a Dominikánská republika je můj sen," prohlásil Miroslav Kolenyak ještě před odletem na mezinárodní soutěž (více zde).

