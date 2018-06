Kolekce shořela, kopie jsou v Americe

Ale naštěstí až poté, co je světoznámý fotograf Antonín Kratochvíl zvěčnil na fotografický materiál. Proto také mohl zmíněný kalendář pod názvem Žena planety Země nakonec vzniknout. Modely symbolizující různé země či destinace byly vytvořeny z papíru a kovu, doplněné bižuterií, která byla pro návrhářku speciálně vyrobena podle jejích návrhů.

Tři modely výtvarnice po neštěstí vyrobila znovu a dnes jsou vystaveny spolu s fotografiemi Dušana Šimánka a Antonína Kratochvíla v losangeleské galerii Czech Front Gallery na generálním konzulátě ČR. Výstava prací Rochové tam zahájila cyklus Český design, který v průběhu letošního roku představí významné české návrháře. Vyvrcholí příští rok tříměsíční výstavou ve FIDM (The Fashion Institute of Design and Merchandising), kde bude představen i český divadelní a filmový kostým. Jednou z protagonistek výstavy má být Liběna Rochová, jejíž modely si už léta obléká na významné společenské události například Lucie Bílá.

Liběna Rochová je světoběžnice. Dvakrát do roka předvádí svoje inspirativní kolekce v Paříži, nedávno byla v Londýně a v Japonsku, teď připravuje workshopy v USA. „Potřebuji kontakt s lidmi, cestovat,“ říká a potvrzuje, že lidé v zahraničí jsou daleko vnímavější k volné tvorbě. „Chápou ji jako výtvarné objekty. Tam se mě neptají jako tady, kam to budu nosit? Návrhář musí dělat i volnou tvorbu. Já si při tom osahám materiál, vyzkouším určité postupy a pak mě napadnou i věci nositelné.“