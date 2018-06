Kolegyní Gottové ve VIP Zprávách Primy bude modelka Gavriely

"Vše jsem dlouho zvažovala a konzultovala s manželem, který mě v mém rozhodnutí přijmout nabídku ze strany televize Prima velmi podporuje. Je to pro mě velká výzva," říká Ivana Gottová, pro kterou se bude jednat o zcela novou zkušenost.

"Ivanka se mnou vše samozřejmě probírala. Má mou plnou podporu, nejen proto, že chci, aby mne finančně zajistila na stáří," dodává k nové práci své manželky s nadsázkou Karel Gott.

Martina Gavriely Ivana Gottová

Prima již ve středu popřela, že by VIP Zprávy měly konkurovat již zavedenému Top Star magazínu. "Rozhodně se nebude jednat o další Top Star, ale o aktuální společenský zpravodaj, který chce diváky informovat o tom, co se v showbyznysu děje, a to nikoliv formou bulváru, ale příjemným, odlehčeným stylem zpravodajství," říká Jitka Obzinová, šéfredaktorka zpravodajství a publicistiky.

VIP Zprávy bude Prima vysílat každý všední den, a to od 11. července vždy v 19.50.

Líbí se vám nové moderátorky Primy?