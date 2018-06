Kolářová se snaží ztloustnout kvůli velkému zásnubnímu prstenu

Modelka a vicemiss 2006 Bára Kolářová se chlubí zásnubním prstýnkem s diamantem, který ovšem nedrží na jejích štíhlých prstech. "Zasnoubila jsem se zhruba před čtyřmi týdny, přišlo to jako blesk z jasného nebe, ale jsem nesmírně šťastná," přiznala modelka.

Kolářovou o ruku požádal její přítel Přemysl Zida, se kterým chodí už sedm let. Partner jí své rozhodnutí sdělil až poslední den na dovolené, kterou trávili v listopadu na Bali.

"Bylo to naprosto úžasné, prstýnek je nádherný, ale měl být přece jen o trochu menší," řekla kráska a s úsměvem dodala, že je kvůli němu připravena o Vánocích pár kilo přibrat. "Určitě se nebudu nijak omezovat. Mám moc ráda bramborový salát s majonézou, smaženého kapra i domácí cukroví. Když přiberu pár kil, vůbec mi to nebude vadit," prohlásila.

Že by to přehnala se vůbec nebojí. Má totiž psa, který miluje pohyb.

"Chodím s ním pravidelně běhat, takže na nedostatek pohybu si nemůžu stěžovat. Psovi se nedá vysvětlit, že se vám nechce. Takže i když nemám náladu, nezbývá mi, než se sebrat a jít. Ráno je to ideální rozcvička, odpoledne zlepšení kondice. A ještě ušetřím, ani do posilovny chodit nemusím," smála se Bára Kolářová.

To Lucie Hadašová si své tělo v posilovně mučí dobrovolně. Ráda si totiž dopřává sladké dorty. "Jahodovému nikdy neodolám. Miluji ho. Ale už si nemůžu také dovolit všechno. Kačka Průšová mi dohodila trenéra a tak teď chodím pravidelně několikrát týdně cvičit do fitka v Letňanech. Mám to z ruky, ale je to tam takové intimní. Nikdo moc neočumuje," řekla Hadašová na oslavě patnáctého výročí džínové značky, kam přišla právě Kateřina Konvalinka Průšová nebo zpěvačka Markéta Poulíčková, která měla nedávno úraz v Hudebním divadle v Karlíně a skončila s tržnou ránou na koleni.