Kolářová a Šramlová odpovídaly

Obě vyřazené finalistky po náročném týdnu odjely domů. Monika odpovídala čtenářům v pátek z Hostinného od maminky z práce, Janika se připojila v brněnské redakci MF DNES.

Téma prvního koncertu byl Můj hudební idol a každý z finálové dvanáctky v neděli večer v přímém televizním přenosu z Malé sportovní haly na pražském Výstavišti zazpíval píseň svého oblíbeného zpěváka.

Šestadvacetiletá Monika Šramlová z Hostinného nepřesvědčila dost televizních diváků skladbou od zpěvačky Dido. Jako nejslabší ji jmenovali i všichni členové poroty.

"Vy jste zde možná ta nejtechničtější a nejvyzpívanější zpěvačka, protože zpíváte pro uši, které slyšely hodně muziky, takže vlastně zpíváte pro pokročilé. Samozřejmě se může stát, že některým lidem to bude připadat trochu akademické," zhodnotil její výkon předseda poroty Michal Horáček.

Šestnáctiletá studentka z Brna s Janika Kolářová zazpívala píseň Welcome To My Truth od zpěvačky Anastacie. "Na vašem zpěvu je velice příjemná ta vaše vnitřní svoboda. Ale ta svoboda nesmí být v intonaci, v rytmu a ve frázování," konstatoval porotce Eduard Klezla.

Tuto neděli bude mít zbývající desítka soutěžících za úkol nazpívat písničku ze 70. let minulého století. Mezi dalšími tematickými večery nebude chybět třeba povinně zpívaná písnička v češtině. Na programu jsou i různé doprovodné programy, v kterých poodhalí něco ze soukromí.

Souběžně se soutěží o nejlepšího zpěváka bude na internetových stránkách probíhat i hlasování o generála Hvězdné pěchoty, tedy souboj nejhorších pěveckých výkonů.

Finálová kola bude Nova vysílat až do 12. června, v dalších kolech vždy vypadne jeden soutěžíc.

Finalisté SuperStar

Vlastimil Horvát

Věk: 27

Povolání: tesař

Bydliště: Benešov

Proč by mě lidé měli zvolit: Nevím.

Michal Hudček

Věk: 25

Povolání: učitel hry na akordeon

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpěv a hudba je můj život! Myslím, že to dělám dobře.

Gabriela Al Dhábba

Věk: 19

Povolání: servírka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpívání je můj nejpřirozenější způsob projevu. Jeho prostřednictvím bych chtěla poslat "to tajemné něco" dál.

Michaela Nosková

Věk: 21

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Proč by mě lidé měli zvolit: Nevím. Jediné, co vím naprosto přesně, je, že budu vždycky zpívat od srdíčka.

Ali Amiri

Věk: 24

Povolání: student

Bydliště: Plzeň (Teherán)

Proč by mě lidé měli zvolit: Žiju, abych zpíval. A myslím, že mám talent a že s vaší pomocí můžu být světovou superstar.

Petr Bende

Věk: 27 Povolání: nezaměstnaný

Bydliště: Újezd u Rosic

Proč by mě lidé měli zvolit: Chci nabídnout vlastní skladby a koncertní show. Jsem připraven dát lidem to, co se od superstar očekává.

Klára Zaňková

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Lično Proč by mě lidé měli zvolit: Protože bych chtěla těšit posluchače svou muzikou a zpěvem.

Filip Jankovič

Věk: 19

Povolání: student

Bydliště: Trenčín

Proč by mě lidé měli zvolit: Asi proto, že si na nic nehraju. Pro to, abych byl dobrý, udělám maximum. Až potom si mohu říci: Jsem na sebe hrdý.

Kristýna Peterková

Věk: 20

Povolání: studentka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Budu se snažit být taková, jaká jsem, svá! Tím chci zaujmout.

Michael Foret

Věk: 18

Povolání: student

Bydliště: Prostějov

Proč by mě lidé měli zvolit: Ať to zkusí a uvidí!

Z finále vypadly

Janika Kolářová

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Proč by mě lidé měli zvolit: Pro moji i jejich radost.

Monika Šramlová

Věk: 26

Povolání: nezaměstnaná

Bydliště: Hostinné

Proč by mě lidé měli zvolit: Uvidím, jestli porota a potom publikum ve mně objeví něco, proč bych měla být druhou českou superstar.