Kolář zakončil turné s drobnými problémy, chtěli na něj volat policii

Obyvatelé historické pražské části nejsou na podobné koncerty zvyklí, většinou se tu hraje divadlo, v létě například pravidelně shakespearovské hry. Když se tedy éterem poprvé v historii Hradu rozezněly rockové tóny, měli důvod se divit. Zatímco se Petr Kolář připravoval na své vystoupení v zákulisí a na jevišti mezitím zpívala jeho předskokanka Iva Marešová, přišla si stěžovat na rušení nočního klidu jedna z místních obyvatelek. Do zákulisí se naštěstí nedostala a tak s ní celou záležitost řešila manažerka Petra Koláře Lucie Nikodýmová.

"Paní si stěžovala, že má doma malé dítě a to nemůže spát. Pídila se po tom, kdo to zpívá, že tu zpěvačku nezná, naštěstí ale znala Petra a dokonce ho prý ráda poslouchá. Když jsem ji ujistila, že za chvíli bude zpívat on, odešla. Podle toho, že policii nakonec nezavolala, usuzuji, že se jí koncert líbil," líčí s úsměvem Nikodýmová.

Uspořádat koncert na Hradě byl nápad, který se nakonec mohl stát všem osudný nejen kvůli stížnostem na rušení nočního klidu. Když totiž manažerka hledala termín koncertu a pátrala po tom, jestli není na Hradě nějaká další akce, s níž by se mohli křížit, kompetentní člověk přehlédl, že se v ten samý večer koná pravidelný jazzový koncert pro prezidenta Václava Klause. Kolářova manažerka tak celé dvě hodiny víc než z příjezdu policie trnula z toho, aby jim hraní nepřišel zarazit někdo proto, že ruší poslech pana prezidenta.

Manželka Petra Koláře se synem

Naštěstí nedošlo ani na jedno, ani na druhé a známé Kolářovy hity si mohlo vychutnat zaplněné purkrabství včetně jeho nejbližších. Do první řady usedla jeho manželka Zuzana s osmiletým synem Péťou. Ten prý zná všechny tátovy texty a jeho muziku má rád. "Líbí se mu sama od sebe, já mu ji opravdu necpu," říká s úsměvem Kolář.

Zpěvák dostal během turné s podtitulem Pod hvězdami aneb vždy je něco za oponou hodně dárků od svých příznivců v podobě klobás, koláčků a podobných pochutin. Na závěrečném koncertě na Hradě pak převzal dar z nejcennějších - Zlatou desku za 2CD a DVD z akustického koncertu v Hudebním divadle v Karlíně.

Petr Kolář převzal Zlatou desku za 2CD a DVD z akustického koncertu v Hudebním divadle v Karlíně

Na cestách po republice se ale také díval do očí těm, které postihli letošní povodně. "Koncerty byly samozřejmě naplánované s velkým předstihem a když přišly povodně, mysleli jsme si, že některé z nich budeme muset vzhledem k těmhle smutným okolnostem zrušit, protože by na ně nepřišli lidi. Nezrušili jsme ale nakonec nic a udělali jsme dobře, lidi i přes velké problémy, které jim voda způsobila, dorazili. Toho si strašně cením. Dovedu si představit, jak jim bylo, zažil jsem něco podobného na vlastní kůži, i když zdaleka ne v takovém měřítku," uzavírá Kolář.