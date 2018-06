Kolář málem nepokřtil desku Svobody, zapadl s autem do závěje

"Jel jsem do Prahy na křest a zapadl jsem do závěje. Musel mě vytáhnout traktor, jinak bych se z toho nedostal," přiznává Kolář. "To se ale může stát každému," dodává. Křest desky s nově objevenými a dosud nevydanými nahrávkami s názvem Karel Svoboda - Já tu stojím dál, nakonec naštěstí stihl. A jaké má při vzpomínce na geniálního skladatele pocity? A co se mu honí hlavou, když ho vidí ve videoklipu, v němž zpívá paradoxně o smrti a který se v baru v centru Prahy mimo jiné promítal?

"Je hezký to vidět a nějaký smutný pocity nejsou na místě. Karel byl veselý člověk, chtěl by, aby tady bylo veselo. Musíme to brát pozitivně," tvrdí rocker. Stejně pozitivně vnímá i vztah vdovy po Karlu Svobodovi Venduly a jeho syna Petra, kteří na akci samozřejmě nechyběli. Petr Svoboda měl nápad demosnímky vydat, Vendula Auš Svobodová mu v jeho realizaci nebránila, i když ho nepřijala zrovna s nadšením. Na křtu spolu nepromluvili slovo a po dvou letech svárů se tak mezi nimi nic nezměnilo. "Nejsou zrovna blízko sebe, ale asi to mají vyřešený," míní Kolář.

Vendula Auš Svobodová s rodinou Petr Svoboda s manželkou Lucií

Zpěvák si momentálně užívá dvouměsíčního syna Honzíka a snaží se doma pomáhat se vším, s čím se dá. "Jediné, co nedělám, je kojení, to fakt nezvládnu," směje se. "Nad malým se s manželkou rozplýváme oba a hrozně si tenhle stav užívám."

Čas na miminko momentálně má, role v připravovaném muzikálu Baron Prášil se pro něj tentokrát nenašla a tak nemusí být na rozdíl od svých kolegů od rána do večera na zkouškách. Doma ale dlouho jen tak nečinně sedět nevydrží a už teď pracuje na turné a nové desce. Turné čítající asi deset koncertů by se mělo uskutečnit v průběhu května a června v amfiteátrech našich hradů a zámků. Deska by měla vyjít na podzim.