Kolář má zákaz piva a knedlíků

Bez piva by se totiž například neobešel ve své oblíbené hospodě U Tygra, kde se třeba rád sejde se členy kapely Walda Gang. Že to ovšem s hubnutím myslí vážně, dokazuje fakt, že si dal nedávno s kamarády z této kapely sraz v nahrávacím studiu.

V něm vzniká nové Kolářovo CD, jež by se mělo jmenovat podle jedné z písní z alba "Jsem sám". Schůzka v ústraní a beze svědků naznačovala, že se něco chystá. Že by velký hudební přestup, při kterém se dají Kolář a Walda Gang dohromady?

“Jsou to skvělí rockeři, a tak přemýšlíme o tom, že by na turné zpívali kluci sbory,” prozradil nakonec Petr Kolář. Letos oslavil čtyřicátiny a při této příležitosti odstartuje na konci září v Ostravě-Porubě své turné po republice. A právě na něm by si s ním zazpívali i Walda a spol. Kromě toho budou mít společný koncert v prosinci v České Lípě.