Kokta je volný, Rebeka myslí na Pink

Jeho partnerkou je Gábina Partyšová, moderátorka televizního pořadu Prásk!, která zároveň zpívá pod jménem Rebeka. Ta ale naštěstí na svatbě nelpí. "Určitě bych chtěla mít jednou dítě, ale nějaký papír pro mě není důležitý," říká.

Koktův rozvod dostala de facto ke svým 26. narozeninám, které oslavila den poté. Větším pocitem štěstí ji prý naplňuje možnost zazpívat jako předskokanka na koncertě Pink, který se uskuteční 16. července na zimním stadionu Ondřeje Nepely v Bratislavě. Ten pojme až deset tisíc diváků.

"Nikdy jsem před tolika lidmi nezpívala, takže mám pořádnou trému. Nerada bych si trhla ostudu. Ale ono je to všechno hlavně o tréninku, takže chodím na hodiny zpěvu, každý den zkouším s kapelou a taky jsem omezila kouření."

Pink slyšela zpívat živě už dvakrát - v Edinburghu a v Barceloně na předávání cen MTV. "Sleduji ji už dlouho. Je to drsňačka. Měla těžké dětství a prošla si i drogama, ale kdo ví, jestli je to všechno pravda. Rebeka má taky vymyšlený životopis, tak proč by ho nemohla mít i Pink."

Spolu s Pink a dalšími předskokany - slovenskou kapelou Peha a rakouskou skupinou Denk - by měla Partyšová v Bratislavě bydlet ve stejném hotelu. Doufá, že se jí tam naskytne příležitost pohovořit si s Pink mezi čtyřma očima. "Docela by mě bavilo povídat si s ní o chlapech. Pokud vím, má každý týden jiného. Naposledy to byl tuším Tommy Lee, exmanžel Pamely Andersonové," říká Partyšová, která během svého pětadvacetiminutového vystoupení zazpívá šest písniček a videozáznam z něj si nechá sestříhat do videoklipu.