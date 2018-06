Kokainová Kate je znovu na výsluní

Cizí neštěstí někdy potěší, ale když vloni v září obletěla svět fotografie supermodelky Kate Moss, leckomu zatrnulo.

Urousaná Kate v holínkách táhla blátem svého přítele Peta Dohertyho. Nebo on táhl jí? Těžko říct. Třetím na fotce byl kamarád kokain. Od té chvíle už nikdo nemohl věřit, že ho mají pod kontrolou. Dokonce ani ti dva ne.

U Dohertyho to bylo jedno. Pro rockový svět jsou kruhy pod očima a bláto na triku ucházející image a zbytku lidstva může být nějaký Doherty úplně ukradený.

Ale Kate? Kate, éterický anděl, co šestnáct let po sobě sezonu co sezonu předváděla nejkrásnější oblečení a doplňky na světě? Bohyně stylu? To ne...

Všichni smluvní partneři se k ní obrátili zády. Obchodní řetězec Hennes & Mauritz ji zrušil smlouvu okamžitě. Stejně tak se zachovala i firma Burberry, Chanel ji neprodloužil smlouvu stávající. Hodit ale celou nafocenou kolekci do koše se přece jen nikomu nechtělo. Nechali to osudu.

A Katin osud dostal tvář... tvář multimilionáře a dobrodruha Richarda Bransona. Po měsíci, kdy byla pro všechny odepsaná, jí nabídl kampaň pro svou firmu Virgine Mobiles - ovšem pod podmínkou, že se půjde léčit.

Vzala nabídku tak, jak ležela. Těžko říct, zda jí někdo vyprávěl, že zatímco si hledala lepší kamarády než kokain, její kolekci u Chanelu prodávali jako diví. Nebo jak svižně šly na odbyt telefony firmy Virgin.

Když se vrátila, čekaly ji smlouvy na podzimní kolekce roku 2006 pro Dior, Louis Vuiton, Versace, Longchamp. Taky lidem od Burberry se Kate už nezdála tolik odepsaná.

Její příběh způsobil, že se podzimní módní trendy letos poněkud smrskly na "vypadat jako Kate" (to znamená vypadat dobře) a "nevypadat jako Kate" (to znamená vypadat špatně).

Je na obálce zářijového Vogue i Vanity Fair, možná hezčí, ale určitě bohatší než dřív. Ve svých 32 letech je finančně nejúspěšnější modelkou podzimu.

Žádná stoka není tak hluboká, aby se z ní člověk při troše štěstí nemohl vyhrabat ven a být na tom líp než předtím. Na počest této myšlenky možná stojí za to koupit si kabát s leopardím vzorem a zatraceně drahou kabelku.