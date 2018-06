Kojit je důležité, říká odhalená Natalia Oreiro se synem v náručí

Cílem kampaně UNICEF je poukázat na výhody kojení v prvních dvou letech života dítěte.

"Maminky by měly vědět, že dítě potřebuje v prvních šesti měsících života hlavně mateřské mléko. Po šesti měsících je třeba přidat další potraviny, ale pokud jsou schopny kojit až dva roky, je to to nejlepší, co můžou pro dítě i pro sebe udělat," napsala Oreiro na svých stránkách.

Kojení podle šestatřicetileté herečky navíc upevňuje vztah matky s dítětem. První srpnový týden je vyhlášený za Světový týden kojení.

Oreiro si mateřství naplno užívá. Ještě před porodem pózovala fotografům a v kampani Greenpeace pro záchranu deštných pralesů vystavila na odiv své těhotenské bříško. Herečka porodila syna Merlina v lednu 2012 (více zde).