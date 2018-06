Kodetová: VyVolení jsou herecká škola

Bára Kodetová sice z profesionálního zájmu reality show sleduje, ale SMS neposílá a ani v budoucnu se k tomu nechystá.

"Musím říct, že z počátku se mi představa reality show vůbec nelíbila, ale teď mě VyVolení zaujali. Občas je to sice hrůza dívat se, jak se lidi chovají, jaké používají výrazové prostředky a jak jednají navzájem mezi sebou. Na druhou stranu je to ale odraz doby, ve které žijeme. Lidem ve vile nikdo nepředepisuje, co mají říkat. Jsou, jací jsou."

Přestože herecké povolání jistě vyžaduje určitou dávku zdravého exhibicionismu, sebe si ve vile Bára představit nedokáže. "Já bych do takové akce nikdy nešla," tvrdí Kodetová důrazně. "Vlastně je mi těch lidí i trochu líto. Bojím se, že přinejmenším polovina z nich bude mít po ukončení show velké psychické problémy."