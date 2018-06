Kodetová vyprovodila dceru Lily do třetí třídy

16:39 , aktualizováno 16:39

Mezi slavné rodiče, kteří po prázdninách vyprovodili své dítě do školy, patří i herečka Bára Kodetová. Její devítiletá dcera Lily zamířila do třetí třídy. Do školních lavic se prý těšila.