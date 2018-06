Kodetová už brzy splní tajná přání

Přesvědčila se o tom ve středu večer na Bohemia party v kině Village Cinemas Anděl, když s přítelem, houslistou Pavlem Šporclem, zhlédla v předpremiéře historický velkofilm Království nebeské. „Ten film je mužská záležitost a těmhle věcem já moc nerozumím. Navíc jsem se nemohla vůbec soustředit, natáčení je za dveřmi a já ho mám plnou hlavu. Vnímala jsem snad nejvíc vynikající chuť cibulových brambůrků, které jsem při filmu nervózně pojídala. Byly tak dobré, že jsem si vzala ještě balení navíc,“ přiznává Kodetová.

Na přípravy talkshow s prvky reality show, ve kterém se budou odehrávat nečekaná setkání, plnit tajné sny a řešit dávná nedorozumění, má prý bohužel málo času. „Je spousta akcí kolem, které s pořadem souvisejí, třeba i poskytování rozhovorů. Nicméně už začínám pomalu vstřebávat všechny připravené příběhy,“ říká.

Točit se bude 12. a 13. května, vysílat 19. května. Kodetová musí zvládnout napoprvé hned čtyři díly pořadu. V každém se odehrají tři příběhy, dva jsou rezervní. Na jednu stranu se na natáčení těší, na druhou si uvědomuje, jak velká zodpovědnost na její hlavu padá, když vyhrála obšírný konkurz, v němž o tento post v užším kole bojovaly například herečka Markéta Hrubešová nebo moderátorka Ester Janečková. „Zatím vůbec nevím, co mě čeká. Co nastane ve studiu, co budu muset zvládat, nebo nezvládat. Až podle prvního dne natáčení budu moci odhadnout, jak těžká, náročná, nebo lehká práce to bude,“ říká Kodetová. Tvrdí, že je na výsledek zvědavá. „I když jsem se hodně připravovala, sledovala třeba práci moderátorky na Slovensku, kde tento formát s úspěchem běží, na přímé reakce lidí člověk nemůže být připravený nikdy. Ale chci být co nejpřirozenější a co nejvstřícnější ke svým hostům. Až se uvolním a zvyknu si na jejich rytmus, budu mít větší zkušenost, dám tomu možná jinou tvář.“

Oporu má maminka čtyřleté dcery Lily nejen v dobrých scenáristkách a dramaturgyni Simoně Matáskové, ale také ve svém příteli, houslistovi Pavlu Šporclovi. „Je to velký kliďas, pořád říká, že všechno dobře dopadne,“ směje se Kodetová, jež kvůli své nové lásce začala nosit i různé pokrývky hlavy. „Protože Pavla za šátky a čapky všichni kritizují, začala jsem je nosit taky. Jsem pro každou špatnost, což se o mně moc neví.“