Kodetová nastupuje na mateřskou. Už naposledy, říká

Důvodem je fakt, že poslední těhotenství snáší nejhůř. "Je to úplně jiné než předtím. Ne že by mě těhotenské nevolnosti trápily denně, to zase ne, ale je to nějak obtížnější fyzicky. A jestli bych podle toho mohla odhadnout, zda to tedy bude kluk, to opravdu nemůžu. Když jsem čekala Violetku, tak to bylo totiž taky úplně jiné než při Lily," líčí herečka. - čtěte Bára Kodetová a Pavel Šporcl čekají další miminko



Pavel Šporcl a Bára Kodetová

Chlapečka by na jednu stranu měla po dvou dcerách ráda, na druhou to ovšem podle svých slov s holčičkama umí, a tak by ji nemohlo nic nového překvapit. Její manžel, houslista Pavel Šporcl, s nímž má téměř dvouletou Violetku, si kluka přál už poprvé. Kdyby se ale narodilo stejně zlaté dítě, jakým je to první, vůbec by mu nevadilo, kdyby to bylo opět děvče. Postarat by se prý dovedl o obě najednou.

"Kdykoli mám čas, věnuju se malé, Báře se snažím taky pomáhat, kde se dá. Nebojím se, že bych to nezvládl," míní Šporcl. Dobrou chůvou je i osmiletá Lily, které bude osm a o Violetku se stará s dojemnou sesterskou láskou.

Divadelní pauza známé herečky nebude dlouhá, miminko se má narodit na přelomu srpna a září a v tu dobu již trojnásobná maminka by po šestinedělí ráda přišla znovu mezi své kolegy.

"Zachovali se tady ke mně moc hezky, počkají na mě totiž s představeními, ve kterých hraju, a to v Prokletí nefritového škorpiona a ve Válce Roseových. Po letech čekání na krásnou práci je dobré vědět, že o ni nepřijdu, a vrátit se chci samozřejmě co možná nejdřív. Pochopitelně jen tehdy, pokud vše dobře půjde a miminko i já budeme v naprostém pořádku," uzavírá Kodetová.