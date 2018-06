Kodetová nadchla Šporcla kachnou

"Vlastně ani nevím, co bych si měla přát. Nemusím dostávat žádné náročné dárky. Nejvíc by mi asi udělalo radost pozvání na dobrou večeři v hezkém prostředí a pěkná květina. Nic víc ani nečekám. Moje největší osobní přání je, abychom byli všichni spolu, v klidu a zdraví," prozradila Kodetová.

"Příjemný dárek jsem si vlastně nadělila i sama. Učím se roli na představení Ženy mezi nebem a zemí. Premiéra bude ve Švandově divadle přesně na moje narozeniny, pátého září. Skládá se ze dvou monodramat. První dělám já a druhé Anička Šišková," dodala.

Bára Kodetová bude dlouho vzpomínat na letošní prázdniny. Pavel Šporcl jí totiž připravil velké překvapení v Itálii. "Prázdniny letos trávíme skutečně moc hezky. Byli jsme týden v severní Itálii a Pavel mě pozval ve Veroně na operu Nabucco do Arény, což je něco podobného jako římské Koloseum. Seděli jsme v zadních řadách v mohutném hledišti a byl to nádherný, neskutečně krásný zážitek. Teď už nemáme tolik času, protože je hodně práce. Snažíme se ale být spolu co nejvíc a všichni tři i s mojí dcerou si užíváme léta," usmála se herečka.

Léto ve znamení knedlíků

Letní období se plně promítlo i do kuchyně Báry Kodetové. Spolu s čtyřletou dcerou velmi často vaří ovocné knedlíky všeho druhu. "Lilinka mi velmi vydatně pomáhá. Vždy, když se vrhneme na přípravu knedlíků, tak usilovně patlá těsto a knedlíky už umí perfektně uválet. Vždy si při tom vzpomenu na tátu, protože ovocné knedlíky měl hrozně rád," zamyslela se Bára Kodetová. "Nejraději máme knedlíky borůvkové a s meruňkami. Ty si mrazím i na zimu a tak si je občas dopřejeme třeba v lednu," pochlubila se herečka.

Bára má mezi přáteli pověst vynikající kuchařky. Jídelníček připravuje velmi pestrý, a až na čestné výjimky se na něm pokrmy téměř neopakují. "Moje dcerka i já milujeme olivový olej, takže většinou vařím řeckou nebo italskou kuchyni. Ta je naprosto báječná, například mozzarela s rajčaty nemá obdobu. Občas udělám krevety nebo nějakou čínskou specialtu. Nejíme ale pořád jenom zdravě, to bychom nezvládli. Nedávno jsem upekla úžasnou kachnu. A právě to je Pavlovo nejoblíbenější jídlo. Je ale velmi vděčným strávníkem a všechno mu hrozně chutná. Vařit pro něho je skutečná radost," usmála se Bára Kodetová.