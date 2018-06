Kodetová dostala za dceru padesát růží a šperky s diamanty

"Je krásné se cítit jako žena, neznám to, nikdy jsem to nezažila a užívám si to. Ženy, nechte se opečovávat!", radí spokojená Kodetová. Díky svému partnerovi a týmu odborníků v čele s doktorem Drahoňovským prý měla úžasný i porod.

"Užili jsme si ho oba, byl to opravdu krásný a intimní zážitek. A ještě mi k němu hrál Pavel na housle 3. větu z Dvořákova sonetu, kterou mi nahrál na magnetofon a kterou já tolik miluju," líčí Kodetová, která rodila císařským řezem již podruhé.

"Normálně rodit nemůžu, Lilly přicházela na svět před šesti a půl lety daleko náročněji. Ráda bych ale vzkázala všem budoucím maminkám, které to čeká, aby se nebály. Za tři dny jsem byla naprosto v pořádku, jizvu už ani necítím, jen mne trochu bolí záda a samozřejmě prsa," dodává dvojnásobná maminka.

Žárlit bude Lilly, pes i kočky

Dokonalost jejího partnera dokazoval i puget padesáti žlutozelených růží, které za dceru dostala hned v porodnici. Doma ovšem čekalo ještě jedno překvapení - souprava náušnic, prstýnku a řetízku zdobená smaragdovým kamínkem a diamanty. "Je to nádherné, jsem z nich nadšená. Pavel mě překvapil i kompletní 1. a 2. řadou mého oblíbeného seriálu Chirurgové, navíc v originále. Asi abych měla při kojení co dělat," směje se dojatá herečka.

Holčičku, která je podle maminky celá po tátovi, jen vlásky má černé, už vidělo téměř celé příbuzenstvo, i sestřička Lilly. "Pořád ji chovala a nechtěla ji dát z ruky, bude chtít být ta maminka. Žárlit ale asi trochu bude a ještě víc možná naše dvě kočky a pes." Tatínek už si mimochodem stihl všimnout jejích dlouhých prstíků. Kdo ví, možná z ní bude houslistka.

Do kupy se herečka musí dát do konce srpna. V září jde totiž její prvorozená dcera do první třídy. "Teď si dám šest neděl klid, budeme doma na zahrádce. Že bychom se s ní ale nikam nehnuli, to zase ne, v tomhle jsme sportovní, budeme ji brát s sebou všude, kam bude třeba," uzavírá Kodetová.