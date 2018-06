Kodetová a Šporcl oslavují, narodila se jim dcera Sophia

"Mamince Báře i holčičce se daří dobře. Žádné komplikace nebyly a vše proběhlo podle plánu," napsal v SMS zprávě šestatřicetiletý Šporcl, který se stal otcem podruhé. S Kodetovou má již dvouletou dceru Violetu.

"Výběr jména byl tentokrát hodně těžký. Ona (Sophia) celou dobu vlastně spí. Na ultrazvuku se nám neukázala a hlavičku měla dovnitř do břicha.

Bára Kodetová a Pavel Šporcl s dcerou Violetkou

Zatímco Violetka se pořád vrtěla a pak ukázala, že chce hrát na housličky. "A proto se jmenuje Violeta," poznamenal houslista.

Sophia podle něj potvrdila to, co ukazovala celé těhotenství. "Když se narodila, tak si několikrát zabroukala, nebyl to řev narozeného dítěte," dodal. Vhodné termíny porodu konzultovali slavní rodiče s numeroložkou.

Osmatřicetiletá Kodetová také se Šporclem vychovává osmiletou dceru Lily, kterou má herečka z předchozího vztahu. Pár prý zatím neplánuje uzavřít sňatek.