Kodetová a Šporcl mají dceru Violetu

„Bára nastoupila do porodnice včera, já dohrál poslední koncert v sezoně a ode dneška mám volno. Od půl sedmé jsem byl v porodnici s Bárou, abych jí byl nablízku při porodu. Vše proběhlo bez jakýchkoli komplikací, držel jsem ji za ruku nebo hladil po vlasech,“ vypráví Šporcl.

„Důvod k omdlévání nebyl, nenechají vás kouknout na to, jak to řežou, ale když vyndavali hlavičku, tak jsem se díval, to už bylo v klidu. Mám velkou radost a Bára samozřejmě taky,“ dodává novopečený otec. Jeho partnerka je maminkou podruhé, z prvního manželství má šestiletou dceru Lilly.

Jméno muselo být hudební

Jméno pro svoji dceru vymyslel samozřejmě Šporcl. „Říkal jsem si, že to musí být hudební jméno. V kalendáři jsem našel jen Violu, ale tu jsem moc nechtěl, tak jsem z ní udělal Violettu, čili housličky. A aby nebyla poitalštěná, vynechali jsme jedno písmeno ´t´, takže je nakonec Violeta,“ vysvětluje houslista.

Miminko i jeho maminka jsou v pořádku. První den po porodu stráví na jednotce intenzivní péče podolské porodnice, pak se přesunou do jednoho z nadstandardních pokojů. Pokud vše dobře půjde, mohl by si je otec odvézt domů po neděli.

Kodetová myslí na budoucnost

Zajímavostí je, že herečka myslela i na budoucnost svého dítěte, proto nechala u společnosti Cryo-Save CZ uchovat pro jeho potřeby kmenové buňky z pupečníkové krve. Za tento úkon si společnost účtuje necelých čtyřicet tisíc korun.

A k čemu jsou kmenové buňky dobré? Je možno je využít při léčbě často se vyskytujících onemocnění, jako je formace buněk srdečního svalu, nervových buněk, buněk slinivky břišní, kde se nabízí možnost léčby cukrovky, nebo v jiných případech, kdy kmenové buňky mohou fungovat jako kožní, a dají se tedy využít k obnově tkání, například při popáleninách.