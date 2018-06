Kodet zdobí ložnici Charlize Theronové

"Byl jsem trochu nesvůj, protože se této dámě všichni téměř klaněli. Charlize Theronová ale byla velmi milá a příjemná. Prohlédla si celou výstavu a nakonec pro ni její přítel koupil romanticky laděný obraz Milenci, na němž je zachycena zamilovaná dvojice v něžném objetí," řekl Kristian Kodet.

"V USA jsem byl něco přes měsíc. Každé ráno jsem snídal na terase, díval se na slavnou čtvrť Beverly Hills, a kromě toho tam bylo třicet stupňů tepla. To všechno mě velmi inspirovalo, a tak jsem v USA namaloval několik obrazů. Trochu mě to překvapilo, protože každý malíř potvrdí, že inspirace nechodí každý den," podotkl.

Ačkoliv se Kristian Kodet po mnohaleté emigraci opět cítí v Čechách jako doma, Ameriku považuje téměř za svůj druhý domov.

"Třináct let jsem žil v New Yorku, a to je kus života. Na USA prostě nedám dopustit. Domů jsem vrátit nemohl a tady jsem našel zázemí. Nedovedu pochopit, proč a z jakých důvodů teď v Česku rostou preference komunistům. Když to tak sleduji, tak se přiznám, že jsem rád, že mám americký pas. Doufám ale, že moje poslední emigrace bude pouze z města do přírody na chalupu," usmál se Kristian Kodet.