Kocurovou to táhne za Rosickým

Při utkání v Brémách si nešťastně zlomil ruku a absolvoval náročný chirurgický zákrok. Od té chvíle jsou spolu jenom na telefonu.

Radka Kocurová totiž musela odjet za prací. A v paměti si vezla onen nešťastný

okamžik. Znala ho z televize, prostřednictvím níž sleduje pokud možno všechny Tomášovy zápasy.

Víckrát se dívat nemohla

"Vůbec jsem netušila, co se děje. V první chvíli jsem ani nevěděla, že jde o Tomáše. Myslela jsem si, že je to nějaký nespokojený hráč, který se vzteká a válí po zemi. A protože tohle není jeho styl, tak jsem si s ním Tomáše vůbec nespojila. Až když ten záběr opakovali, pochopila jsem, že je to on. A taky jsem přesně viděla, kde se mu ta kost zlomila. Nebyla to sice otevřená zlomenina, ale přesto to bylo poznat. Ten záběr opakovali ještě čtyřikrát, ale já už jsem se na to víckrát dívat nemohla," vzpomíná.

Okamžitě prý zvedla telefon a zavolala Tomášově mamince Evě, se kterou se přátelí. Tam už organizovali přesun za synem. Odjel za ním otec, protože maminka ještě musela vyřídit "pas" pro psa, aby ho mohli vzít s sebou.

Teď je na řadě Radka, která s Tomášem chodí už rok a půl. "Mám dobrou práci,

dělám office manažerku pro Global Sport Marketing Agency a tam mi vycházejí vstříc. Kdykoliv potřebuji jet do Dortmundu nebo mám práci jako modelka, uvolní mě." Rosický se už na přítelkyni těší a ona mu jako dárek veze dobré francouzské víno.