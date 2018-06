Kocurovou pod stromečkem nejvíc potěší barbína

Petr Zvěřina (VyVolení)

Na Vánoce něco mám a něco nemám. Je to tak napůl. To, co mi chybí, mám v hlavě. Teď už jen potřebuji najít čas na běhání po obchodech a shánění. Doufám, že se všem trefím do vkusu a udělám jim radost. To je pro mě tím největším vánočním přáním. Když se podívám do minulosti, tak největší radost jsem měl rozhodně jako malej kluk, když jsem našel pod stromečkem kolo.

Agáta Hanychová (miss, modelka)

Nekoupila jsem ještě ani jeden dárek! A už z toho docela šílím. Včera jsem sice vyrazila na nákupy, ale narazila jsem jen na super kabát, který jsem musela mít, takže na mé blízké opět nedošlo… Mám teď šíleně moc práce, tak vůbec nevím, jak to všechno stihnu. Letos máme na Vánoce jednu zvláštnost - s mamkou, Veronikou Žilkovou, si nikdy nedáváme dárky, ale letos to změníme. Řekly jsme si, že si musíme něco vlastnoručně vyrobit. Takže jsem už nakoupila modurit a zkusím něco stvořit. Sama jsem zvědavá.

Michal Michajlec (SuperStar)

Dárky ještě nemám skoro žádné! Jen jeden pro bráchu. Příští týden letím do Milána, tak doufám, že všechno nakoupím tam. Co si tak vzpomínám, tak nejsrandovnější byl před pár lety dárek pro mamku. Koupil jsem jí obrovského plyšového lva, který mi ale nešel do ničeho zabalit. Tak jsem našel ve stodole papírový pytel od zrní, lva do něj dal a zbylé místo vyplnil dřívím. Celý ten balík jsem hodil pod stromeček a mamka byla fakt překvapená. Nejdřív nechápala, k čemu jí to dříví má být?

Radka Kocurová (miss, rosnička)

Dárky mám nakoupené z poloviny. Ještě mi chybí něco pro brášku a chtěla bych dokoupit nějaké drobnosti. Nejhezčím dárek, který jsem kdy dostala, byla rozhodně barbína od Matela. Prostě konečně pravá panenka, gumová, s dlouhými vlasy, s ohýbacíma nohama a rukama, žádná kopie z umělé hmoty, které se dala utrhnout hlava a které se během chvilky zacuchaly vlasy. Byla jsem hvězda, protože ji nikdo z mého okolí neměl. Jednou jsem jí půjčila sestřenici a ona mi jí vrátila s ostříhanou hlavou na ježka. To jsem pořádně obrečela.

David Huf (trenér fitness)

Mám všechno! Dárky jsou nakoupené a zabalené. Vyhne se mi tak stres všech lidí kolem, co šílí na poslední chvíli. Uměl jsem si to skvěle zařídit. S některými dárky mi pomohla má přítelkyně. Co si přeji k Vánocům já? Hlavně aby se nám narodil zdravý kluk! Termín porodu máme v polovině ledna, už se to blíží a nemůžeme se dočkat. Příchod miminka je to nejdůležitější, na co teď myslíme.