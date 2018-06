Kocurová v kuchyni válí, za Kerndlovou vaří přítel

To naopak třeba zpěvačka Tereza Kerndlová, která uspěla v národním finále Eurosongu, vaření neholduje. "Moc nevařím. Vlastně na vaření ani nemám čas, protože jsem pořád na cestách," přiznává.

"Můj přítel Renda je ale skvělej kuchař," chlubí se. "Zvládne úplně všechno a vaří fakt výborně. Situace se ale samozřejmě změní, až budu mít děti. To budu chtít umět uvařit úplně všechno a tak skvěle, jako to umí třeba moje maminka," dodává.

Podobně je na tom také herečka a moderátorka Adéla Gondíková. "U nás vaří jedině manžel. Jde mu to a hlavně ho to baví," říká. "Jediné, co zvládám, jsou polívky. A ty mám opravdu ráda."

Tereza s Adélou by se tedy možná měly nechat inspirovat našimi nejlepšími kuchaři, kteří budou začátkem března v Brně bojovat v národní kvalifikaci o postup do evropského a pak i světového finále prestižní gastronomické soutěže Bocuse d´Or.

V národním finále budou mistři kuchařského umění muset připravit jedno jídlo z masa a jedno z ryb. Konkrétně tedy z jehněčího a z lososa. "Lolosa přímo zbožňuji. Radši si ho ale dopřávám v restauraci, sama ho tak dobře připravit neumím," svěřila se Kocurová. "Jehněčí maso nevyhledávám. Vařím hlavně kuřecí, vepřové a hovězí," doplňuje.

"Losos je jediná ryba, která mi docela chtuná. A maso mám ráda jen kuřecí, takže by mě recepty s jehněčím masem určitě neoslovily," přidává se Kerndlová.