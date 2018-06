Kocurová už má po dovolené, Vondráčková pojede na Rhodos

Modelčin přítel, fotbalový brankář Aleš Chvalovský, má totiž volno pravidelně v květnu a v prosinci, zbytek roku musí trénovat. "Byli jsme tři týdny v Americe s kamarády. Procestovali jsme celé východní i západní pobřeží. Bylo to úchvatné. Já mám ráda aktivní dovolené, smažit se na slunci mě nebaví," prozradila vicemiss ČR 1999.

Nejraději tráví Kocurová dovolenou na horách. A to jak v létě, tak v zimě. "Jestli mám radši letní nebo zimní dovolenou? Já se těším vždycky na každou. I když možná na tu zimní trochu víc, ta bývá sportovnější," dodává.

Aktivní dovolenou upřednostňuje také zpěvačka Helena Vondráčková. "O prázdninách denně plavu. Zvlášť teď, když je tak hezky, si dám v našem venkovním bazénu každé ráno sto temp. Až pak se pouštím do práce. A protože té práce mám víc než dost, těším se na dovolenou. Teď právě vyrážím na tenisový přebor školy Petra Huťky do Přerova, kam jezdí mnozí umělci a celebrity a kde sehrajeme velký turnaj. A pak už mě čeká s Martínkem dovolená na Rhodos. Tam se oba moc těšíme," prozradila Helena Vondráčková.

Podobně je na tom i moderátor a herec Aleš Háma, který letos vyrazí na Slovensko do hor. "Já budu v podstatě celé léto, tedy od půlky července, zkoušet muzikál Producenti, takže ještě předtím si uděláme s manželkou týdenní dovolenou ve Vysokých Tatrách. A pak určitě pojedu na svou oblíbenou destinaci, do jižních Čech, na ryby. To bude ale maximálně dvou - třídenní záležitost," prozradil Háma.

Nejvíc se těší na výlety - chození a lezení po horách baví nejen jeho, ale i manželku Gábinu. Obvyklá denní dávka Hámových bývá 30 kilometrů. "Je to hezký aktivní odpočinek. Miluji ten pocit, když jsem úplně 'uondanej' a večer si pak sedneme a dáme si víno," svěřil se otec malého Jáchyma.

Zagorová ráda lenoší

Zpěvačka Hana Zagorová naopak říká, že je celý rok v pohybu, a tak chce o prázdninách hlavně odpočívat. Letos bude lenošit ve Španělsku, kam jezdí pravidelně. "V létě pojedeme s manželem do Malagy. Tedy asi 60 kilometrů od ní. Budeme tam jenom odpočívat - slunit se, nic nedělat, žádné výlety," řekla Zagorová.

Na svou oblíbenou destinaci jezdí Zagorová se svým mužem, operním pěvcem Štefanem Margitou - sama, bez cestovní kanceláře. "My nejradši dovolenou trávíme úplně naopak, než lidi se sedavým zaměstnáním. Na jednom místě, nikam nejezdíme. Nechceme se kodrcat v autě, toho máme ažaž. Úplně nejradši bychom byli, kdybychom si nemuseli ani balit kufry, kdyby to byl takový náš druhý domov, abychom tam měli i kartáček na zuby," dodala.

A kam se letos chystá zpěvačka Lucie Bílá? "Dovolenou už máme naplánovanou. Kam ale pojedeme, to si necháme jenom pro sebe. Lépe řečeno, nechci o ní mluvit, ale chci, už aby byla! Pouze prozradím, že se nechystáme nikam daleko. Je nám doma hrozně dobře," dodala Lucie s úsměvem.