Kocurová už do modelingu nechce, Vojtková si ho naopak užívá

Právě proto byla její účast na charitativní akci s názvem Children´s safe drinking water pro mnohé velkým překvapením. "Módní přehlídky spíše moderuji. Občas ale přeci jen udělám výjimku. Musí však jít o akci, která stojí za to," říká. "Tento projekt mě přesvědčil. Hlavně je to akce na úrovni, což hraje také velkou roli. Jakékoli jiné charitativní přehlídce, která by nebyla takhle skvěle zorganizovaná, bych své jméno nepropůjčila," pokračuje krásná moderátorka.

Na molo by jí prý už jinak nezlákala žádná zajímavá finanční nabídka nebo oblíbený módní návrhář. "Modeling už vážně nedělám. Tedy až na focení. Pokud jde třeba o nějaký pěkný kalendář, nebráním se," dodává.

Akce s cílem získat finanční prostředky pro zajištění pitné vody lidem v rozvojových zemích byla opravdu velkolepá. Málokdy se totiž podaří, aby diváci viděli tolik hvězdných modelek na společném mole. Kdyby se nejednalo o charitu, ale o klasicky placenou práci, organizátor by musel sáhnout hluboko do kapsy. Modelky typu Diana Kobzanová, Kateřina Průšová, Zuzana Jandová či Kateřina Sokolová totiž běžně inkasují za jednu módní přehlídku kolem deseti tisíc korun.

Hvězdná redaktorka Revue iDNES.cz Lucie Křížková Váchová

Své krásné tělo ukázala také například tanečnice Libuška Vojtková, která si chůzi po mole vysloveně užívala. Její profese se v ní nezapře. V každém modelu předvedla zajímavou improvizovanou choreografii. "Strohé chození po mole není pro mě," smála se bývalá manželka zpěváka Pepy Vojtka, která v současné době tančí v divadlech Broadway a Hybernia.

Jako modelka se zde měla představit také primácká rosnička Romana Jákl Vítová, kvůli nemoci se ale nakonec z účasti omluvila.

Akci moderoval Tomáš Krejčíř, Dana Morávková přebírala šek

Na celkovém pozitivním dojmu z dobročinné akce měly svůj podíl také modely od známých českých návrhářů, které byly vytvořeny speciálně pro tento projekt. Kolekce modelů nesla název Aqua. Své výtvory tak předvedli Petra Pilařová, Lukáš Lindner, Ivana Mentlová, Helena Fejková či Camila Solomon.

Večerem provázel Tomáš Krejčíř. Výtěžek se vyšplhal na 120 tisíc korun. Jeden ze šeků převzala tvář projektu, herečka Dana Morávková.