Kocurová si pokřtila kalendář

FOTOGRAFIE ZE KŘTU

Na třinácti snímcích je šestadvacetiletá modelka zvěčněna ve svůdných pózách u moře, pod palmami či na přídi rybářské lodi. - fotografie z přípravy kalendáře zde

Ne vždy však byla nálada tak pohodová, jak se na fotkách jeví.

"Fotili jsme také na ostrově Saoma, což je nádherné místo, až na to, že mě tam během dvou minut od hlavy až k patě seštípaly miniaturní mušky," vzpomíná Kocurová, která je po Simoně Krainové, Andree Vránové a Markétě Hrubešové čtvrtou kráskou kalendáře Stock.

V Karibiku strávila Kocurová se štábem deset dní. Kalendář, který firma označuje jako exkluzivní, bude vydán v limitované sérii čtyř tisíc kusů.

Vydávat vlastní kalendáře patří mezi firmami ke tradici. Zřejmě nejslavnější nesou značku Pirelli.

Sotva Stock pokřtil kalendář na příští rok, už se rýsují plány na kalendář pro rok 2007.

"I když nemohu zatím nic prozradit, ladění kalendáře se v jedné variantě připravuje v intimnější poloze. Tím nemyslím erotické, jak si to může někdo vysvětlit, naše kalendáře nejsou prvoplánové a svůdnost a sexy náboj dokážeme vytvořit i bez úplně odhalených partií. Tvář kalendáře, jakož i vyběr celého foto týmu je zatím v jednání a velmi tajný," uvedl pro iDNES producent kalendáře Pavel Trčka z agentury Men on the Moon.