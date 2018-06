Kocurová se přejídala a teď nejí

"Půst jsem si musela naordinovat, neboť jsem byla v Chorvatsku na jachtě a mám pocit, že jsem se tam dost přejídala. Tak jsem si řekla, že se potřebuji vyčistit."



Ve vedrech to jde navíc samo. "Skoro nemám chuť k jídlu, piju hodně vody, a když mám velký hlad, tak si dám ovocný nebo zeleninový džus. Druhý den už mám tak stažený žaludek, že hlad nemám vůbec," prozradila modelka, která půst drží přibližně jednou za dva měsíce.



V jídle vybíravá není, jí skoro všechno, ale nejraději má maso. "Pocházím totiž z řeznické rodiny, můj dědeček byl řezník. A tak jsem od malička masová. Nemusím pouze japonskou kuchyni, konkrétně suši. Už jsem to několikrát zkoušela, ale marně."



Kromě masa má Jitka slabost pro golf, a tak se na golfových hřištích snaží trávit, pokud jí to povinnosti dovolí, co nejvíc času. "Minulý týden jsem golf hrála i v těch šílených vedrech. Ve čtyřiceti stupních jsem hrála sedm hodin, což bylo dost náročné. Ale i v tom počasí jsem si to báječně užila," svěřila se Jitka.

Druhá vicemiss České republiky 1999 Jitka Kocurová se zúčastnila 11. května nácviku na soutěž Miss Universe 2000 v Nikósii na Kypru. Pro firmu Steilmann předvádí nové modely také úspěšná ViceMiss ČR Jitka Kocurová.