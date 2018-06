Kocurová ráda hraje prsatou blondýnu

Jitka už stihla strávit dva týdny v Řecku, kde žije její sestra s rodinou a Jitka ji pravidelně navštěvuje, poté odjela s přítelem Honzou Fulínem na jachtu do Chorvatska.

Má v plánu ještě procestovat Čechy, spát pod stanem, sjíždět vodu a sedět u ohně. "A v září jedem s Honzou do Tunisu," prozradila svůj prázdninový program.



S lenošením to zas tak nepřehání, pochopitelně i pracuje. "Občas něco dělám, teď třeba moderuji Aktualitky v Prima jízdě, to je dopolední vysílání, takže odpoledne si zase dávám pauzu. Teď v srpnu mě navíc čeká asi pět akcí, nějaké módní přehlídky a také moderování. Pracovní program ale nemám zdaleka tak nabitý jako normálně, takže prázdniny mám fakt v pohodě."



Od září ji čeká natáčení dalších dílů zábavného pořadu Telebazar, kde hraje asistentku Zdeňka Izera Dianku.



"Budeme natáčet sedmnáct dílů, takže budeme mít předtočeno až do konce roku. A pokud pořad bude mít stále tak dobrou sledovanost, bude pokračovat dál. Chystáme se natáčet vánoční a silvestrovský díl, na to se moc těším. Tahle práce mě hrozně baví. V Telebazaru hraju, nejsem jen moderátorka. Kolega Izer si ze mě pořád dělá legraci, prý vlastně hraju sama sebe, mám totiž předvádět stupidní prsatou blondýnu. Telebazar je taková parodie na teleshoppingy, vymýšlíme scénky, přeháníme. Je to něco, co bych asi chtěla dělat dál," řekla Jitka.



V září, kdy vypukne divadelní sezóna, se Jitka Kocurová také vrací k divadelní práci. V Divadle Jiřího Grossmanna hraje ve hře Noc s modelkou.

