Kocurová patří k nejkrásnějším na ME

V anketě, která probíhá na internetových stránkách Bildu, modelka a druhá vicemiss České republiky z roku 2002 získala zatím 20,85 procenta hlasů.

Kocurová zaostává jen za manželkou chorvatského Roberta Kovače Anicou, která před devíti lety obsadila druhé místo na Miss World.

Mezi krásky se prosadila i manželka Tomáše Ujfalušiho Kateřina, které v průběžném pořadí patří třetí pozice.

Naopak jen 7,54 procenta hlasů zatím získala Victoria Beckhamová, což ji řadí na pátou příčku mezi jedenáctkou vybraných dívek a mladých žen.

Je to normální kluk

Třiadvacetiletá Radka Kocurová se s Tomášem Rosickým seznámila před dvěma lety při reklamním focení pro firmu Nike. "Nejdřív jsem si říkala, že sportovec nebude to pravé ořechové," říká Kocurová. "Ale je to úplně normální kluk." Radka vystudovala Obchodní akademii v Karviné, odkud i pochází. Skákala do výšky, hraje na klavír, má ráda čokoládu, koně a pořádek.