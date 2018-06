Kocurová měla smůlu, v půvabu ji trumfla Ochotská

Moderátorka televizních novin byla totiž vyhlášena nejpůvabnější ženou party Diamond night a domů si nesla čtyři milimetry velký diamant. Svými půvaby předčila například Jitku Kocurovou, která akci moderovala, nebo Dominiku Kadlčkovou, která se objevila mezi hosty.

"Nečekala jsem to a jsem moc šťastná. Asi jako každá žena mám tyhle kameny moc ráda," svěřila se Ochotská. Snadno získaný diamant ovšem není prvním v jejím životě. První vzácný šperk - prstýnek - dostala už v osmnácti, další před rokem. Vždy to bylo do někoho, kdo jí byl hodně blízký.

Jitka Kocurová a Dominika Kadlčková

"Kdybych měla počítat, kolikátý kamínek tenhle poslední je, asi bych se nedopočítala. Mám třeba náhrdelník s diamanty, na kterém je jich asi padesát. Od koho podobné dárky dostávám, si nechám pro sebe, byl to ale samozřejmě muž."

S diamanty moderátorka zanedlouho spojí i svou tvář, stane se totiž tváří jisté diamantové firmy. Kromě toho připravuje nový projekt pro nadaci, v rámci něhož nafotí sérii fotografií. "Fotky budou o mně a vzniknou v naší zemi, i když se mohly fotit kdekoli u moře v luxusních resortech. Já jsem ale z České republiky, a tak budou spojeny s ní," prozrazuje Ochotská.

O projektu, který má pomoci spoustě dětí, zatím nechce blíže mluvit, zveřejní ho až na své narozeniny 19. prosince. "Samozřejmě o něm budu včas informovat, nechci to ale dělat ve chvíli, kdy s ním začínám," uzavírá.