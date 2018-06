Kocurová: Co jsem si vysnila, se mi povedlo

Jitčino sebeironické ztvárnění naivní blonďaté průvodkyně Pamely působí půvabně, včetně pěveckých výstupů.

„Když jsem nad rolí přemýšlela, zněly mi ty věty jak z dřívější doby. Vůbec mi nešly z pusy. Pamela je tak strašně pozitivní a milá, že jsem si nakonec představila sama sebe v 10 letech, kdy jsem byla pod pokličkou domácí pohody a nedostala do té doby žádný kopanec do zad,“ líčí sedmadvacetiletá rodačka z Vlašimi.

Vystudovala leteckou dopravní školu, což jí v roli také pomohlo. Dnes se živí hlavně moderováním, ale má i zkušenosti z filmů Pánská jízda, Jak básníci neztrácejí naději i seriálu Rodinná pouta. Diváci ji znají z Prima jízdy, věnuje se i zpěvu.

„Měla jsem od 13 let plány a vše, co jsem si vysnila, se mi povedlo: modeling, moderování, miss. Chtěla jsem taky natočit film, který by tu zůstal dlouhá léta. I to se povedlo, byla jsem jak v Básnících, na nichž jsem vyrostla, i v Účastnících,“ vypráví.

Režisér si na mně smlsnul

Po většinu filmu má na sobě jen úsporný kostým nebo hraje zcela nahá. Ačkoli to díky světlům vypadá na letní pohodu, ve skutečnosti se natáčelo v pěkně studeném počasí.

„Nebylo to příjemné, všichni byli oblečení, já to odnášela nejvíc, i režisér říká, že si na mně docela smlsnul. Když jsem hupsla v plavkách na matraci do bazénu, tak jsem byla tak zmrzlá, že jsem myslela, že se mi zastaví srdíčko. Musela jsem mít i namalovanou pusu, protože jsem ji měla celou promodralou. A přitom se tvářit, jak si užívám slunce,“ říká.

Sama podobný zájezd absolvovala jednou, kdy jela rodina za sestrou, která se vdávala v Řecku. „To bylo strašný, nechali nás sedět na hranicích v Makedonii asi čtyři hodiny, ani na záchod jsme nemohli.“

Na Alešovi jsem závislá

I když je teď už přes měsíc v Česku a v pondělí ji čeká casting na roli v dalším díle Jamese Bonda, nejvíc času tráví na Kypru s přítelem, fotbalistou Alešem Chvalovským. „Byla by škoda, abych dala přednost kariéře. Dělám ji od 14 let, vztah a rodina jsou už pro mě důležitější. Na Alešovi jsem závislá, a když mi hrábne, všechno zabalím a jedu za ním. Rozhodně to neudržujeme po telefonu,“ ujišťuje.

Přes všechno vytížení umí odpočívat. Když nemá čas, udělá si aspoň horkou koupel. „Nebo si aspoň vařící vodu stříkám na záda, to zbožňuju. Když čas mám, chodím na golf, ráda lenoším v posteli a vařím, jsem taková domácí kuchtička,“ popisuje.