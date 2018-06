Kocurová a Váchová: divoká jízda na jachtě!

Závody organizovala Yachting Fullservice Agency, která se rozhodla vybranou částkou ze startovného jednotlivých lodí podpořit výše zmiňovaný projekt.

S Radkou jsme se v Biogradu vystřídaly. Já se zúčastnila týdenní IT regaty a Radka regaty Stavební. Z každého závodu poputuje pro nadaci stejná částka, dohromady by to mělo dělat zhruba 300 tisíc korun. Šek s přesnou částkou bude předán začátkem listopadu na tiskové konferenci Nadace ND.

"Byla to moc příjemná akce. Každý den jsem sledovala průběh závodu ze startovní lodi a zapojila se do startovací procedury. Na lodi jsem vlastně strávila většinu času. Dokonce jsem tam i přespávala a bylo to super. Nejdřív jsem měla strach, aby mi nebylo špatně, ale zvládla jsem to," svěřila se Radka Kocurová.



"Naše účast na regatách splnila svůj účel. Zaznamenaly jsme spoustu ohlasů na případnou další finanční pomoc projektu paní Zuzany Baudyšové, která je ředitelkou nadace, což je úžasné," pokračuje.

Nadace Naše dítě v rámci projektu Skládačka finančně podpoří v roce 2007 vybrané projekty na pomoc ohroženým dětem.