Kocurová a Rosický mají nové poslání: vyřazují agresory

"Všem, kteří považují děti za svůj majetek, bych udělil červenou kartu," říká nekompromisně Rosický. Červená karta v této kampani jasně říká stop stejně jako ve fotbale. "Říkáme stop násilí páchanému na dětech," doplňuje Kocurová. "Tomu by měl snad každý rozumět. Když se hráč na hřišti zachová hrubě, dostane červenou kartu, případně vyloučení. Karta Nadace Naše dítě vyřazuje hrubě se chovající jedince ze společnosti," vysvětluje dále fotbalista.

"Všechny děti mají právo na šťastné a radostné dětství. Já jsem to štěstí měl. Moje dětství byl fotbal, hra a parta kluků s podobným cílem. Byla to sice dřina, ale nic, co by mi ublížilo," vypráví Rosický. "Chtěl bych vzkázat všem lidem, aby chránili děti a všímali si více svého okolí, protože právě jejich soused možná týrá své děti a my jim můžeme pomoci," vzkazuje.

Na zahájení kampaně a doprovodném programu k Mezinárodnímu dni dětí ale fotbalista chyběl. "Tomášovi je líto, že není fit a že tu nemůže být s námi. Je totiž po operaci. Přesto na nás myslí a oba doufáme, že se ke kampani připojí co nejvíce lidí," řekla iDNES.cz Kocurová. Kampaň, jejímiž symboly jsou píšťalka a již zmíněná červená karta, morálně podporují také Daniel Bambas, Alice Bendová, Petr Vondráček, Zora Jandová, Vlasta Horváth, Sabina Laurinová, Michal Foret a Lucie Váchová.

"Od té doby, co jsem matkou, se mě všechny věci kolem dětí více dotýkají. Je naprosto šílené, že loni bylo utýráno k smrti dvacet dětí. Mám z toho hodně nepříjemný pocit," uvedla Bendová. Na akci k obchodnímu centru Flora dorazila v doprovodu manžela a syna Vašíka. "Vašík roste jako z vody. A už zkouší vstávat, tak ho nemůžeme spouštět z očí, protože s každým pokusem přichází pád a já vždy trnu hrůzou, jestli si nějak neublížil," strachuje se herečka.