Kočičí žena: Za mé rysy můžou švýcarské kořeny a ne plastické operace

„Je to šílené. Běžně se mi stává, že když jdeme třeba do restaurace, lidé na mě volají: ‚Ahoj, Brigitte!‘ Říkají, že jsem prý podobná Brigitte Bardotové,“ popsala Jocelyn Wildensteinová s tím, že svůj odlišný vzhled má už od mládí.

Její snoubenec, oděvní designér Lloyd Klein (50), s ní okamžitě souhlasil. „Já jsem rád. Ty totiž skutečně vypadáš jako Brigitte Bardotová. Vůbec nechápu novináře a celou tu věc s ‚Kočičí ženou‘. Jocelyn vždycky vypadala takhle. Nikdy nic neudělala, aby změnila svůj obličej. Znám její fotky od 16 let a vždycky vypadala jako dnes,“ uvedl Klein.

Jakékoli zákroky u plastických chirurgů neustále popírá i sama Jocelyn. „Na žádné operaci jsem nebyla. Vypadám pořád stejně. Možná jsem dřív byla ještě hezčí, protože v mládí máme takovou tu svěžest, kterou s přibývajícími léty ztrácíme. Ale oči, tváře i nos mám pořád stejné,“ tvrdí.

Podle Lloyda Kleina je jeho snoubenka krásná a magická pořád. Když ji poprvé uviděl, byl úplně fascinován její krásou, očima a osobností. „Pracuji v módním průmyslu a denně vídám všechny ty supermodelky. Ale Jocelyn má v sobě něco, co většině žen chybí,“ prohlásil.



Zájem médií prý Jocelyn pocítila poprvé při rozvodu se svým bývalým manželem, obchodníkem s uměleckými díly Alekem Wildensteinem v devadesátých letech. Konec manželství provázelo rekordní vyrovnání ve výši 2,5 miliardy dolarů. V roce 2004 pak potkala svého současného snoubence a letos by se měla konat velkolepá svatba.

Dvojice má velmi bouřlivý vztah. Loni v listopadu byli do jejich domu dokonce povoláni policisté, když sousedi v noci zaslechli hlasitý křik. V kuchyni policisté našli rozbité nádobí, Jocelyn měla na krku modřiny a Lloyd škrábance na obličeji. Později tvrdil, že jim na sporáku explodovala miska a že křik byl jen součástí divokého sexu.

Jocelyn Wildensteinová (2015) Brigitte Bardotová (2006)

Další ze šarvátek skončila usmířením v podobě zásnubního prstenu ve tvaru hrušky z 32 karátového zlata a imitace hadí kůže. „Jocelyn má ráda divokost, proto had. Byl to dárek a žádost o ruku,“ popsal Klein s tím, že se zasnoubili v sídle rodiny Versace v Miami, protože oba Gianniho Versace osobně znali.

„Bylo zrovna výročí jeho zastřelení a my byli moc smutní. Byl to můj dobrý přítel, který mě podporoval v začátcích kariéry. Hodně mi pomohl třeba prosadit se v Paříži. A teď tam jeho duch byl s námi, cítil jsem jeho přítomnost. Bylo to krásné, emocionální,“ popisuje Lloyd.

Velký věkový rozdíl 27 let pár neřeší a považuje ho za normální. Návrhář uvedl, že je podobných věkových rozdílů teď ve společnosti víc, například americký prezident Trump (71) a jeho žena Melanie (47) nebo francouzský prezident Macron (40) a jeho žena Brigitte (64).