Kociánová zkouší žínku v Rusalce

Je to už devět let, co Martina Kociánová byla nucena odejít z TV Nova, poněvadž tehdejšímu řediteli, Vladimíru Železnému se zdálo nepřijatelné, aby moderátorka hlavní zpravodajské relace zpívala v muzikálech. Svého rozhodnutí však nelituje. Dnes je totiž jak na televizní obrazovce (moderuje zprávy na TV Prima), tak na divadelních prknech.