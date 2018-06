Kociánová upadla během přenosu, nohu má v ortéze

"Nebyl to žádný hrozný úraz, jen jsem si zvrtla nohu. Divák tak naštěstí nebyl vystaven tomu, že by mě musel podpírat. V klidu jsem to domoderovala, mám to v ortéze a tiše si srůstám," dodala.

První přímý přenos si ale Kociánová užila. Na živé vysílání sice byla zvyklá na zpravodajské Z1, jak ale říká, zprávy se s tímto formátem srovnávat nedají. "Tohle je jiná káva, pro přímé přenosy mám slabost, těšila jsem se na ně a po dlouhé době je to práce, která mě hodně baví. Mám pocit, že je to zajímavý pořad a nápad, který se nedá mockrát opakovat, je to takový solitér, užívám si to."

Martina Kociánová a Petr Vondráček na schodech, na kterých se moderátorka zranila

Kociánová moderuje po boku Petra Vondráčka, se kterým si prý kolegiálně sedli. "Oba jsme v moderování spíš sólisté, ale sedli jsme si a zjistili jsme, že se smějeme podobným věcem, respektujeme se a cítíme rytmus toho druhého, takže se mi moderuje fajn a je to legrace, není to stres. Můžeme na sebe spoléhat," libuje si moderátorka.

Šanci dostal mladý talent

Nedělní přímý přenos byl zároveň první větší příležitostí pro sedm adeptů na roli Robina. V průběhu večera zazněly árie z nejznámějších muzikálů od Fantoma opery přes Chicago a Johanku z Arku až k Bídníkům.

V Hoodovi se ale vyřazuje stejně jako v SuperStar - hlavní porotou jsou tak samotní televizní diváci. K ledu šel jako první Peter Veslár.

Peter Veslár

Od diváků dostal spolu s Lacem Hudcem nejméně hlasů a podle pravidel soutěže se tak ještě oba utkali ve "vyřazovacím" kole. V tom měla poslední slovo porota ve složení Gabriela Osvaldová, Ondřej Soukup, Ján Ďurovčík a Michal Kocourek. Přestože se shodli na tom, že Veslár je pro roli Robina vhodný typ, postoupit dál nechali mladý talent - Laca Hudce. "Na jedné straně je zkušenost a profesionalita, na druhé straně obrovský potenciál," zhodnotil volbu Ján Ďurovčík, režisér připravovaného muzikálu.

Peter Veslár byl z vyřazení podle vlastních slov trochu překvapený, ale jako zkušený muzikálový zpěvák o své budoucnosti v tomto oboru nepochybuje. "Dalo mi to určitě televizní zkušenost a vzalo mi to možnost bojovat o Robina," zkonstatoval bezprostředně po přenosu vyřazený finalista.