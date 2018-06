Kociánová se vrátila ze svatební cesty

Byla jste spokojena s vlastní svatbou?

"Je hezké zjistit s odstupem času, že bych na tom dni nechtěla nic změnit. Tomáš Halík udělal z obřadu v kostele skutečný Obřad. Ta chvíle byla natolik posvátná, že i kamarádi, kteří tento akt považují za pustou formalitu, zjihli. Obklopeni rodinou a přáteli jsme si užili krystalicky čistou radost."

Jaký svatební dar vám udělal největší radost?

"Nechci určovat pořadník, protože mě nenapadá žádný dárek, který by mi radost neudělal. Ale je fakt, že mi jeden kamarád z Moravy přivezl cimbálovku, jazzman Laďa Kerndl mi přišel zazpívat, mé kamarádky mi přivezly automobil Čajku, který si pro nás vypůjčily na onen den, Jarka Sedláčková mi ušila svatební šaty, jiní kamarádi nám dali cestu jachtou po Jaderském moři... A nejkrásnější na tom je, že všechny dárky máme od našich kamarádů. Lze si přát více?"

Jaká byla vaše první dovolená po svatbě ?

"Cesta nebyla vybrána náhodně, protože asi není na zemi místo, které bych měla raději než Beskydy. Na Bílém kříži nebo na Lysé hoře a Javorníku jsem byla možná už dvacetkrát a jen doufám, že tam ještě tak stokrát půjdu. Nikde nezní louky tak, jako na Grúni. Vážně, tam ti cvrčci mají ty své housličky naladěné na komorní A. A v noci je tam světlo, protože se v lese prohánějí tisíce světlušek. Je zvláštní, že jsem v Beskydech nikdy dlouhodobě nepobývala, a přesto právě tam jsem doma. Beskydám odpustím i to, že nám posledního dne dovolené zničily kroupy auto. Ovšem uznale počkaly, až dorazíme z lanovky do bezpečí. A pak to příroda rozjela ve velkém stylu. Být venku, tak by to bylo asi hodně zlé."

Ovlivní váš sňatek vaší práci? Plánujete rodinu?

"Sňatek moji práci určitě neovlivní, ale rodina samozřejmě změní dosavadní rytmus od základu. To budu řešit, až bude tato situace aktuální. Rodinu neplánuji, ta se plánuje sama. Nemám doma síťový graf, který by mi stanovil, že v roce 2003 budu mít první dítě a pak už jen samá pozitiva a sociální jistoty."

Jaké jsou vaše představy o manželském životě, zejména pokud jde o dělení práce?

"Zatím se nám osvědčil model, že každý dělá to, co je potřeba, a to, co stíhá. Máme období, kdy musí být jeden či druhý hájený, protože má objektivně více práce či starostí. Jsme oba dva velmi samostatní a svébytní a nežijeme spolu proto, abychom se doplňovali v domácích pracích. Žili jsme oba dva dlouho sami a zvládáme vše, co potřebujeme k přežití. Mohli bychom žít klidně každý sám, ale chceme žít spolu."

Mohla byste svého muže představit?

"Tomáš je také novinář a více než deset let pracuje v Mladé frontě Dnes. Svatba nebyla jediná změna v našem životě, protože Tomáš se den před ní dozvěděl, že uspěl ve výběrovém řízení na práci, kterou si vždy přál dělat. Nemohu být zatím sdílnější."

V minulosti jste měla i jiné aktivity než moderování zpráv. Budete se věnovat nadále jen zpravodajství TV Prima, nebo máte další plány?

"Přiznám se, že toto je otázka, ze které vždy trochu zesmutním. Pokud člověk není sedmkrát do týdne na obrazovce a netroubí denně do světa, s kým chodí, co nakupuje, s kým se rozvádí, tak jako by nebyl. Každý týden píši fejeton do Květů. Už skoro dva roky vystupuji s Pražským Mozartovým triem, máme i dvanáct koncertů měsíčně po celé republice, a k tomu spolupracuji i na jiných hudebních projektech. Začínám zkoušet roli hraběte Orlofského v Netopýrovi. Je to představení, které se nastudovává v němčině a bude se hrát téměř výlučně jen v Japonsku. A vy se mě zeptáte, zda nebudu dělat i něco jiného. Asi si budu muset k tomu zpěvu ještě nechat udělat plastiku čehokoliv, aby se o tom psalo, a při té příležitosti pozvat čtenáře na koncert. Připočtete-li ke dvanácti koncertům průměrně šestnáct zpravodajských relací v měsíci, příliš mnoho dní už nám nezbývá, viďte? A to nehovořím o moderování nejrůznějších společenských a charitativních akcí. Nicméně připravujeme na Primě i jeden televizní projekt, na který se nezřízeně těším, který však chci ještě držet v tajnosti."